search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉半導體雙雄壓盤AI股力守 翻黑小跌10點收20522點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 14:19

cover image of news article
〈台股盤後〉半導體雙雄壓盤AI股力守 多空拉扯小跌10點收20522點。(鉅亨網資料照)

台股今 (6) 日在 AI 股撐盤下開低走高，盤中一度翻紅，但在半導體雙雄台積電、聯發科壓盤拖累，加權指數終場收黑，小跌 10.4 點收 20522.59 點，成交金額 3029 億元；櫃買指數則收紅，上漲 2.03 點或 0.9%，收 221.42 點。

台積電 (2330-TW) 今日下跌 18 元或 1.9%，收 920 元，聯發科 (2454-TW) 跌 15 元或 1.1%，收 1280 元；另外，高價股創意 (3443-TW) 跌 3.6%、祥碩 (5269-TW) 跌近 2%、大立光 (3008-TW)、旭隼 (6409-TW) 等也跌 1%。


AI 股今日扮演撐盤要角，鴻海 (2317-TW) 漲 2.46%、廣達 (2382-TW) 更是漲 3%、緯創 (3231-TW)、健策 (3654-TW) 漲逾半根停板、智邦 (2345-TW)、緯穎 (6669-TW) 漲逾 4%，其他像是南亞科 (2408-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 等漲逾 3%。

新台幣升值可望帶動出國旅遊潮，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 漲逾 5%、華航 (2610-TW) 也漲 3%，旅遊行社燦星旅 (2719-TW)、易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW) 攻上漲停，山富 (2743-TW) 也漲半根停板。

傳產族群方面，則以豐泰 (9910-TW) 漲 7%、中鋼 (2002-TW)、儒鴻 (1476-TW) 漲逾 3% 等較強；金融股中，華南金 (2680-TW)、永豐金 (2890-TW) 漲 3%、玉山金 (2884-TW)、臺企銀 (2834-TW)、國泰金 (2882-TW) 等漲逾 2% 較強。

文章標籤

台股台積電聯發科鴻海廣達

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數20522.59-0.05%
櫃買市場加權指數221.42+0.93%
聯發科1280-1.16%
創意1075-3.59%
祥碩1750-1.96%
大立光2110-1.17%
旭隼1510-1.31%
鴻海146+2.46%
廣達254+3.04%
緯創109+5.31%
智邦638+4.25%
緯穎2125+4.17%
南亞科35.4+3.36%
長榮航43.35+5.35%
矽力-KY415+3.23%
華航22.9+3.15%
燦星旅40.15+10.0%
易飛網23.2+9.95%
五福113+9.71%
山富98.5+5.12%
豐泰114+7.04%
中鋼21.9+3.55%
儒鴻395.5+3.13%
永豐金22.05+3.04%
玉山金28.6+2.69%
臺企銀14.3+2.51%
台積電920-1.92%
國泰金55.9+2.19%
美元/台幣30.240+0.32%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

中弱短強
祥碩

51.43%

勝率

#指標剛跌破

偏弱
聯發科

66.67%

勝率

#波段回檔股

偏弱
聯發科

66.67%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
聯發科

66.67%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
祥碩

51.43%

勝率

延伸閱讀



    Empty