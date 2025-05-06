〈台股盤後〉半導體雙雄壓盤AI股力守 翻黑小跌10點收20522點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-05-06 14:19
台股今 (6) 日在 AI 股撐盤下開低走高，盤中一度翻紅，但在半導體雙雄台積電、聯發科壓盤拖累，加權指數終場收黑，小跌 10.4 點收 20522.59 點，成交金額 3029 億元；櫃買指數則收紅，上漲 2.03 點或 0.9%，收 221.42 點。
台積電 (2330-TW) 今日下跌 18 元或 1.9%，收 920 元，聯發科 (2454-TW) 跌 15 元或 1.1%，收 1280 元；另外，高價股創意 (3443-TW) 跌 3.6%、祥碩 (5269-TW) 跌近 2%、大立光 (3008-TW)、旭隼 (6409-TW) 等也跌 1%。
AI 股今日扮演撐盤要角，鴻海 (2317-TW) 漲 2.46%、廣達 (2382-TW) 更是漲 3%、緯創 (3231-TW)、健策 (3654-TW) 漲逾半根停板、智邦 (2345-TW)、緯穎 (6669-TW) 漲逾 4%，其他像是南亞科 (2408-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 等漲逾 3%。
而新台幣升值可望帶動出國旅遊潮，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 漲逾 5%、華航 (2610-TW) 也漲 3%，旅遊行社燦星旅 (2719-TW)、易飛網 (2734-TW)、五福 (2745-TW) 攻上漲停，山富 (2743-TW) 也漲半根停板。
傳產族群方面，則以豐泰 (9910-TW) 漲 7%、中鋼 (2002-TW)、儒鴻 (1476-TW) 漲逾 3% 等較強；金融股中，華南金 (2680-TW)、永豐金 (2890-TW) 漲 3%、玉山金 (2884-TW)、臺企銀 (2834-TW)、國泰金 (2882-TW) 等漲逾 2% 較強。
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