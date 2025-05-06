〈台股盤後〉半導體雙雄壓盤AI股力守 翻黑小跌10點收20522點

台股今 (6) 日在 AI 股撐盤下開低走高，盤中一度翻紅，但在半導體雙雄台積電、聯發科壓盤拖累，加權指數終場收黑，小跌 10.4 點收 20522.59 點，成交金額 3029 億元；櫃買指數則收紅，上漲 2.03 點或 0.9%，收 221.42 點。