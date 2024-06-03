美5月ISM製造業指數續降至48.7 連兩個月居榮枯線下
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 23:01
美國 5 月製造業擴張速度連續第二個月放緩，主因是受到新訂單指數跌幅創近兩年來最大的影響，不過價格指數自去年指數自去年 2022 年年中以來新高回落。
具體來看，美國 ISM 周一 (3 日) 公布數據顯示，5 月製造業指數降至 48.7，低於經濟學家預期的 49.8，也不及 4 月的 49.2，連續第二個月下滑且低於 50 榮枯線，寫下 3 個月來新低。
與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，5 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 51.3，高於經濟學家預期與初值的 50.9，也優於 4 月終值 50.0，與 ISM 調查結果相反。
標普全球市場情報公司經濟總監 Andrew Harker 表示，5 月新訂單恢復動能，儘管恢復的增幅不大，但新就業職缺增加暗示未來幾個月的製造業生產狀況良好。
然而，成本壓力繼續增加，製造業通膨達到一年多來新高，雖然 5 月生產價格增速放緩，但未來幾個月成本負擔進一步加重，這種情況就不太可能持續下去。
5 月美國 ISM 製造業指數細項：
- 新訂單指數報 45.4，前值 49.1
- 生產指數報 50.2，前值 51.3
- 僱傭指數報 51.1，前值 48.6
- 供應商交貨指數報 48.9，前值 48.9
- 存貨指數報 47.9，前值 48.2
- 客戶端存貨指數報 48.3，前值 47.8
- 價格指數報 57.0，前值 60.9
- 未完成訂單指數報 42.4，前值 45.4
- 出口訂單指數報 50.6，前值 48.7
- 原物料進口指數報 51.1，前值 51.9
一年多來，製造業一直面臨壓力，ISM 的製造業指標在過去 19 個月中有 18 個月處於萎縮狀態，原因是聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策導致的高利率抑制商品需求。
觀察指數細項，5 月新訂單指數下滑 3.7 點至 45.4，創 2022 年 6 月以來最大降幅，遠不及 50 榮枯線。該指數目前處在一年來新低水準，表明整體經濟需求都在減弱。值得注意的是，5 月價格指數自 4 月的 60.9 大幅回落至 57.0，不過仍是約兩年來的次高。
其他數據方面，5 月出口訂單指數升至 50.6，為過去 4 個月內第三次出現成長；上月僱傭指數升至 51.1，為 2022 年 8 月以來新高，也是 2023 年 9 月以來首次成長，表示製造業在爭取勞動力方面有更大進展。
整體來看，有 7 個產業報告 5 月商業活動萎縮情形，其中以木製品、塑膠和橡皮、機械為主，另外有 7 個產業表示擴張速度加快。
ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 在一份聲明中說：「需求仍難以捉摸，因企業表現出受當前貨幣政策和其他環境影響而不願投資。這些投資包括供應商訂單承諾、庫存建設和資本支出。」
最新數據表明，由於借貸成本高漲、企業設備投資受限以及消費者支出疲軟，美國製造業難以獲得成長動力。與此同時，生產商正在與投入成本上升作鬥爭。
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