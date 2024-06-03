美5月ISM製造業指數續降至48.7 連兩個月居榮枯線下

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 23:01

美國 5 月製造業擴張速度連續第二個月放緩，主因是受到新訂單指數跌幅創近兩年來最大的影響，不過價格指數自去年指數自去年 2022 年年中以來新高回落。

具體來看，美國 ISM 周一 (3 日) 公布數據顯示，5 月製造業指數降至 48.7，低於經濟學家預期的 49.8，也不及 4 月的 49.2，連續第二個月下滑且低於 50 榮枯線，寫下 3 個月來新低。

與此同時，標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，5 月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 51.3，高於經濟學家預期與初值的 50.9，也優於 4 月終值 50.0，與 ISM 調查結果相反。

標普全球與 ISM 對製造業調查結果不一。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報公司經濟總監 Andrew Harker 表示，5 月新訂單恢復動能，儘管恢復的增幅不大，但新就業職缺增加暗示未來幾個月的製造業生產狀況良好。

然而，成本壓力繼續增加，製造業通膨達到一年多來新高，雖然 5 月生產價格增速放緩，但未來幾個月成本負擔進一步加重，這種情況就不太可能持續下去。

5 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 45.4，前值 49.1

生產指數報 50.2，前值 51.3

僱傭指數報 51.1，前值 48.6

供應商交貨指數報 48.9，前值 48.9

存貨指數報 47.9，前值 48.2

客戶端存貨指數報 48.3，前值 47.8

價格指數報 57.0，前值 60.9

未完成訂單指數報 42.4，前值 45.4

出口訂單指數報 50.6，前值 48.7

原物料進口指數報 51.1，前值 51.9

圖：ISM

一年多來，製造業一直面臨壓力，ISM 的製造業指標在過去 19 個月中有 18 個月處於萎縮狀態，原因是聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策導致的高利率抑制商品需求。

觀察指數細項，5 月新訂單指數下滑 3.7 點至 45.4，創 2022 年 6 月以來最大降幅，遠不及 50 榮枯線。該指數目前處在一年來新低水準，表明整體經濟需求都在減弱。值得注意的是，5 月價格指數自 4 月的 60.9 大幅回落至 57.0，不過仍是約兩年來的次高。

5 月新訂單指數下滑 3.7 點至 45.4，創 2022 年 6 月以來最大降幅 (圖：ZeroHedge)

其他數據方面，5 月出口訂單指數升至 50.6，為過去 4 個月內第三次出現成長；上月僱傭指數升至 51.1，為 2022 年 8 月以來新高，也是 2023 年 9 月以來首次成長，表示製造業在爭取勞動力方面有更大進展。

整體來看，有 7 個產業報告 5 月商業活動萎縮情形，其中以木製品、塑膠和橡皮、機械為主，另外有 7 個產業表示擴張速度加快。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 在一份聲明中說：「需求仍難以捉摸，因企業表現出受當前貨幣政策和其他環境影響而不願投資。這些投資包括供應商訂單承諾、庫存建設和資本支出。」