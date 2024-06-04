經濟壞消息不再是美股好消息？美國本周5月非農報告是關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-04 01:40

根據美媒《CNBC》周一 (3 日) 報導，美國經濟數據方面的壞消息對美股來說大多是利多消息，因為投資人緊盯經濟降溫盼聯準會 (Fed) 盡快降息。然而，矯枉過正也是會有危險，因為太多壞消息可能暗示美國經濟會出現嚴重放緩，甚至是衰退。

市場面臨兩難境地 心繫 Fed 政策走向

美銀美股和量化策略師 Ohsung Kwon 周一在報告中表示，對美股來說，過去兩個月的經濟數據「壞消息」一直是好消息，但如果惡化太快，壞消息恐怕就只會是壞消息。他指出，在此期間標普 500 指數和美元幾乎完全一致的偏離。

與此同時，經濟數據普遍惡化，或者至少尚未達到華爾街的預期。衡量實際數據與普遍預期差距的花旗驚奇指數 (Citi Economic Surprise Index, ESI) 從 4 月中旬開始下滑，在 5 月底轉為負值，跌幅約為 120%。逆轉周期表明預期超出現實。

在大多數情況下，壞的經濟消息可能有助說服 Fed，是時候開始降息。唯一的例外是通膨上升，因為這可能推動 Fed 收緊貨幣政策。自 2023 年 7 月以來，Fed 一直將基準借款利率維持在 5.25%-5.5% 的範圍內，這是約 23 年來新高。對 Fed 在通膨問題上更強硬的擔憂，已導致美股出現多輪波動。

就業市場處在不冷不熱的適中位置

這讓市場更加留意本周即將公布的一系列數據，其中包括對職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS)、周五(7 日) 將揭曉的非農就業報告。接受道瓊 (Dow Jones) 調查的經濟學家預估，5 月非農就業人數將新增 17.8 萬，與 4 月的 17.5 萬個基本持平，該月失業率可能維持在 3.9%。

美銀專家認為，如果該預測大致正確，則美國將有 12.5 萬至 17.5 萬個就業機會，處於不太熱也不太冷的「合適範圍」。

若非農就業人數過低 壞消息就是壞消息

不過，該行也表示，若非農就業新增人數低於 12.5 萬，可能意味著「壞消息就是好消息」的趨勢逆轉。在這種趨勢下，失業率上升可能觸發被稱為「薩姆規則」(Sahm Rule) 的標準。該規則是由 New Century Advisors 的經濟學家 Claudia Sahm 設計的，該規則認為，如果 3 個月的平均失業率比 12 個月低點高出 0.5 個百分點，那麼經濟就處於衰退的早期階段。

截至 5 月份，12 個月低點將為 3.5%，這意味著失業率必須維持在 3 個月平均 4% 的水準，才能達到薩姆的門檻。根據前兩個月的數據，5 月的失業率必須上升到 4.3% 才能實現這一目標。

數據出爐前 須留意美股波動

然而，美行認為這不太可能，預料就業成長將超過市場預期 20 萬人，Kwon 在報告中寫道：「只要通膨得到控制，更強勁的成長也應該對股市有利。」該行策略團隊還提到，預料市場將在報告發布前後出現波動，並認為市場低估市場波動的可能性。

美銀推薦一種被稱為「 跨式選擇權策略」(Straddle) 的選擇權策略，作為利用潛在市場波動的一種方式。