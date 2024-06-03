微軟大手筆斥32億美元投資 看好瑞典資料中心發展

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 19:22

根據外媒周一 (3 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 計劃投資 32 億美元擴大其在瑞典的人工智慧 (AI) 和雲端運算設施。此為該公司在北歐國家有史以來最大筆基礎建設投資，看好該地區豐富的綠能供應。

此舉透過在其 3 個資料中心增加 2 萬個圖形處理器 (GPU)，不僅加快運算速度，也鞏固微軟在北歐國家的足跡。根據周一的聲明，這家科技巨擘還承諾培訓 25 萬人的「基本人工智慧技能」。

微軟副主席兼總裁史密斯 (Brad Smith) 受訪時說：「這筆巨額投資反映我們對瑞典能從 AI 中獲益的信心。」他稱讚該國是「歐洲大陸最具創新性的國家之一」，同時補充說只有使用 AI，該國才能保持領先地位。

由於擁有豐富的清潔能源、水力發電在電力結構中占主導地位，北歐地區已成為大型能源用戶的主要目標。臉書的母公司 Meta Platforms(META-US) 和 Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US) 在北歐都有自己的大型設施。

資料中心與其他產業競爭，希望從全球最便宜的電力中獲益。幾個大型綠色計畫預料在未來十年使電力需求增加一倍以上。

當被問及迫在眉睫的電力危機風險時，史密斯表示，該公司已將其資料中心投資與再生能源的大筆賭注結合起來。公司已經採購近 1 千兆瓦 (Gigawatt) 的電力，並與瑞典國有電力公司 Vattenfall AB 簽署了一份合約。

史密斯說：「如果沒有像 Vattenfall 這樣的合作夥伴，我認為我們不可能在瑞典進行這樣的投資。」