歐元區5月製造業PMI終值升至47.3 緩慢走向復甦

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 19:57

根據標普全球 (S&P Global) 周一 (3 日) 公布的數據顯示，5 月 HCOB 歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 47.3，略低於市場預期的 47.4，較 4 月終值 45.7 有所攀升，不過仍連續 23 個月低於 50 榮枯線。

市場分析指出，5 月製造業 PMI 終值攀升可能部分歸功於新訂單指數自 4 月終值的 44.1 強彈至 47.3 的兩年新高。與此同時，生產成本的再次下降讓製造業降低價格，可能帶改歐洲央行 (ECB) 在本周四 (6 日) 宣布降息的空間。目前市場普遍預估，ECB 本周將降息 1 碼 (25 個基點)。

值得注意的是，歐元區 5 月製造業生產指數 (The Manufacturing PMI Output Index) 終值升至 49.3，寫下 14 個月新高，雖然略低初值 49.6，但高於 4 月終值 47.3。該數據將被視為衡量經濟健康狀況的良好指標，將用於本周三 (5 日) 公布的 5 月綜合 PMI 終值。

漢堡商業銀行 (Hamburg Commercial Bank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 認為，報告顯示歐元區製造業的轉捩點可能到來，將扭轉自 2023 年 4 月以來的持續下滑情形，而且令人鼓舞的是，企業對未來生產的信心處在 2022 年初以來新高。

麥肯錫 (McKinsey & Company) 合夥人 Boudewijn Driedonks 表示，數據顯示歐元區製造業初步復甦跡象。他指出，德國的出口訂單有所改善、法國國內需求似乎也在回升，不過弱點依然存在，例如由於產能過剩德國就業機會持續減產且法國出口疲軟。