挪威天然氣供應意外中斷 歐洲天然氣價格一度飆逾13%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 20:20

由於來自挪威的天然氣供應意外中斷而且可能要數日後才能恢復成長，消息一出後歐洲天然氣價格周一 (3 日) 飆升至今年迄今新高，與此同時這也凸顯出過度依賴一個主要供應國的風險。

截稿前，基準荷蘭天然氣期貨 TTF 上漲 8.92%，至每兆瓦時 37.712 歐元，此前一度漲逾 13%，寫下今年以來新高漲幅。另外，英國天然氣期貨價格漲幅也一度高達 15%，創去年 10 月以來最大。

目前仍不清楚挪威大型天然氣加工廠 Nyhamna 的意外停供將持續多久，與此同時，挪威輸往英國碼頭 Easington terminal 的天然氣流量驟降至零，該碼頭是占英國總供應量三分之一的輸入口。

此次天然氣供應中斷顯示挪威在向歐洲供應天然氣方面發揮的關鍵作用。此前俄羅斯入侵烏克蘭後，多數天然氣管線中斷輸送。即使在能源危機之後，市場仍然對供應問題非常敏感，當有任何偏離預定的季節性維護計畫時，價格會迅速做出反應。

丹麥貿易商 InCommodities a /S 首席執行官 Jesper Johanson 在接受采訪時表示：「歐洲人依賴世界其他地區的能源供應，這是一種脆弱的局面。」盛寶銀行 (Saxo Bank A/S) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 也認為，挪威意外供應中斷再次突顯出歐洲對進口的依賴。

Gassco AS 系統營運資深副總裁 Alfred Skar Hansen 在電子郵件中表示，Equinor ASA 目前正在調查問題的根源，問題可能出在北海 Sleipner 氣田連接 Easington 和 Nyhamna 的一段管線，目前還不完全清楚修復需要多長時間。根據該公司官網，由於上游和下游的限制，Nyhamna 和 Easington 至少要到周三 (5 日) 才能使用。

天然氣期貨價格的漲勢還凸顯出，市場仍然容易受到極端波動的影響，儘管歐洲的儲存場地已經滿了 70% 左右，工業需求也緩慢復甦。天然氣期貨已連續 3 個月上漲，5 月漲幅達 18%。

過去，歐洲約三分之一的天然氣依賴俄羅斯，但如今該地區越來越依賴挪威的管線輸送，以及美國和卡達的液化天然氣供應 (LPG)。