〈美股早盤〉晶片與大型科技股提振 那指漲近160點

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-03 21:45

美股主要指數周一 (3 日) 開盤走高，其中那斯達克指數漲近 160 點、標普 500 指數漲近 0.4%，主要是受到半導體與大型成長股帶動。另外美國本周將公布大量經濟數據，市場屏息以待。

截稿前，道瓊工業指數跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 160 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲近 1.5%。

大型科技股在連續 3 天下跌後有望上漲，新推出的人工智慧 (AI) 晶片提振輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 股價。那斯達克 100 指數期貨周一美股盤前 0.6%，意味著上周下跌 1.4% 之後的反彈，上周的拋售是由投資人撤出昂貴的科技股驅動；標普 500 指數期貨上漲 0.2%、10 年期美國公債殖利率連續第 3 天下跌、美元走強。

隨著迷因股熱潮的回歸，GameStop 的股價翻了一番。「咆哮小猫」(Roaring Kitty) 吉爾 (Keith Gill) 在發布了一份似乎持有 GameStop 約 1.16 億美元股票的消息後，該公司又回到了輿論風口上。這是該帳號三年來的第一次發文，內容的截圖還包括 12 萬個看漲選擇權，不過無法證實。另一檔迷因股 AMC(AMC-US) 也受到提振，周一盤前股價漲近 30%。

標普 500 指數過去 7 個月中有 6 個月出現上漲後，華爾街一些頂級策略師對這種漲勢能否持續存在分歧。摩根大通 (JPM-US) 策略師表示，押注未來幾個月美股將進一步上漲的投資人將會失望。與此相反，摩根士丹利 (MS-US) 的 Michael Wilson 表示，他的看漲觀點目前仍在發揮作用。

以 Mislav Matejka 為首的摩根大通策略師團隊在給客戶的報告中寫道：「我們認為市場上行空間在夏季受到限制，因為市場普遍認為通膨降溫，與此同時，認為經濟不會著陸和企業獲利加速的觀點並不一致。」

其他消息方面，中國線上時尚零售商 Shein 傳出最早將於本周在倫敦申請首次公開募股 (IPO)，該公司的估值可能達到約 500 億英鎊 (合 640 億美元)。 Shein 的上市可能成為英國有史以來規模最大的 IPO 之一，收復倫敦因企業將主要上市地點遷至紐約而失去的大部分市值。

截至台北時間周一（3 日）21 時許：

焦點個股：

安謀 (ARM-US) 早盤股價上漲 5.24%，至每股 126.84 美元

隨微軟及其硬體合作夥伴準備推出一批基於安謀 (Arm) 技術的新電腦，安謀執行長哈斯 (Rene Haas) 表示，目標是在 5 年內拿下超過 50% 的 Windows 個人電腦 (PC) 市占。安謀盤前股價漲逾 3%。哈斯周一在台北 COMPUTEX 發表主題演講。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.23%，至每股 414.16 美元

根據外媒報導，微軟計劃投資 32 億美元擴大其在瑞典的人工智慧 (AI) 和雲端運算設施。此為該公司在北歐國家有史以來最大筆基礎建設投資，看好該地區豐富的綠能供應。

GameStop(GME-US) 早盤股價上漲 64.22%，至每股 38 美元

迷因股 GameStop 在本周一交易前已醖釀上漲，因為有人猜測「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 可能已經大幅買進。該股盤前飆漲逾 70%。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值報 51.3，預期 50.9，前值 50.0

美國 5 月 ISM 製造業指數報 48.7，預期 49.8，前值 49.2

美國 4 月營建支出月增率報 - 0.1%，預期 0.2%，前值 - 0.2%

華爾街分析：