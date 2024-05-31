美股重點新聞摘要2024年05月31日

今日操盤前瞻

戴爾 AI 伺服器出貨成長逾一倍 上調全年營收展望 盤後仍崩逾 18%

戴爾 (DELL-US) 自 2022 年以來首度實現營收成長，並調升全年營收展望，仍不足以打動對人工智慧 (AI) 伺服器業務抱有高度期望的投資人，其盤後股價挫逾 18%。閱讀全文...