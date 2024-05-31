美股重點新聞摘要2024年05月31日
鉅亨網新聞中心 2024-05-31 08:08
今日操盤前瞻
美股財報 (5/30 盤後)：戴爾 (DELL)、邁威爾科技 (MRVL)、好市多 (COST)、Gap(GPS)
日本 5 月東京 CPI
中國 5 月官方 PMI
歐元區 5 月 CPI
美國 4 月 PCE
戴爾 AI 伺服器出貨成長逾一倍 上調全年營收展望 盤後仍崩逾 18%
戴爾 (DELL-US) 自 2022 年以來首度實現營收成長，並調升全年營收展望，仍不足以打動對人工智慧 (AI) 伺服器業務抱有高度期望的投資人，其盤後股價挫逾 18%。閱讀全文...
AI 帶旺資料中心但其他業務不振 邁威爾盤後挫逾 4%
受惠於人工智慧 (AI) 需求，邁威爾科技 (Marvell Technology) 上季資料中心業務得以實現強勁成長，但由於其他業務仍面臨壓力，盤後股價走低。閱讀全文...
彭博：美國放慢向輝達、超微發放 AI 晶片出口許可 限制對中東出貨
知情人士透露，美國官員已放慢向輝達 (NVDA-US) 和超微 (AMD-US) 等晶片業者發放向中東大規模出貨人工智慧 (AI) 加速器許可證的速度，同時針對中東地區的 AI 發展進行審查。閱讀全文...
兩大神秘客戶 各佔輝達 2025 財年 Q1 總營收 10% 以上
輝達 (NVDA-US) 最近的季度業績似乎是由兩名神秘客戶推動的，華爾街一些人稱其為「前所未有的」，瑞銀週四 (30 日) 發布報告預測，其中一位客戶是微軟。閱讀全文...
多家大型科技公司組團發展 AI 網路標準 獨缺晶片龍頭輝達
根據多家外媒周四 (30 日) 報導，Meta Platforms(META-US)、微軟 (MSFT-US)、超微 (AMD-US)、博通 (AVGO-US) 在內等主要科技公司建立了一個新的產業小組「Ultra Accelerator Link」(UALink)，替人工智慧 (AI) 資料中心網路開發新的產業標準。不過該小組獨缺 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US)，外媒指出這是為打破輝達領導地位而做出的最新努力。閱讀全文...
Fed 三把手：利率具有限制性 預估通膨下半年繼續降溫
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (30 日) 表示，目前利率具有限制性，預料今年下半年通膨會繼續降溫。儘管通膨仍然過高，但聯準會 (Fed) 的政策定位良好，供需失衡正在緩解。閱讀全文...
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