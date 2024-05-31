〈紐約匯市〉美Q1 GDP成長率遭下修 美元走軟 市場聚焦PCE

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-31 05:46

在數據顯示美國第一季經濟成長速度低於原先預期後，美元指數周四 (30 日) 走軟，市場聚焦周五 (31 日) 出爐的美國通膨數據。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.33%，報 104.75。

美國商務部周四公布，1 月至 3 月期間，美國國內生產毛額 (GDP) 季增年率修訂值為 1.3%，低於初值的 1.6%。在成長率遭到下修之前，美國近期公布包含零售銷售和設備支出在內等數據均表現疲軟，緩解了對聯準會 (Fed) 降息的押注。

Monex USA 外匯交易員 Helen Given 表示：「這絕對是 Fed 所希望看到的結果。所有數據都低於預期，幫助減輕了 Fed 的壓力。」

即將在周五出爐的美國個人消費支出物價指數 (PCE) 可望顯示 Fed 今年稍晚可能如何降息。Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 認為，比起今天的 GDP 報告，最新的 PCE 數據可能帶來更大的影響。

美元兌日元下跌 0.5% 至 156.76 日元。市場人士懷疑日本當局可能在 4 月底和 5 月初干預匯市，以支持日元匯價，而周五出爐的數據有機會證實這一點。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 外匯策略主管 Charu Chanana 表示：「日本當局於 5 月 1 日進行干預，市場目前將 158 關卡視為潛在干預的關鍵水平。」

歐元升近 0.3% 至 1.0832 美元，自前一日觸及的兩周低點反彈。英鎊漲逾 0.2% 至 1.2731 美元。繼周三公布 4 月德國通膨數據比預期還強後，歐元區通膨數據即將在周五揭曉。

截至台灣時間周五 (31 日) 約 6:00 價格: