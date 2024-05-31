〈財報〉戴爾AI伺服器出貨成長逾一倍 上調全年營收展望 盤後仍崩逾18%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-31 06:35

戴爾 (DELL-US) 自 2022 年以來首度實現營收成長，並調升全年營收展望，仍不足以打動對人工智慧 (AI) 伺服器業務抱有高度期望的投資人，其盤後股價挫逾 18%。

FY25 Q2 財測 v.s. FactSet 共識預期

營收：235 億美元至 245 億美元 v.s. 233 億美元

戴爾副董事長兼營運長 Jeff Clarke 指出，上季 AI 優化伺服器訂單連續成長至 26 億美元，出貨成長逾一倍至 17 億美元，積壓訂單也成長超過 30%，達到 38 億美元。

財報發布後，財務長 Yvonne McGill 在電話會議中表示，看好 AI 需求動能持續全年。

展望 2025 會計年度，戴爾將全年營收指引上調至 935 億美元至 975 億美元，中位數成長 8%，優於市場共識預期的 946 億美元。全年 Non-GAAP EPS 約 7.65 美元，市場平均預期為 7.70 美元。

儘管如此，彭博資訊 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Woo Jin Ho 受訪時表示，圍繞著戴爾 AI 需求的興奮情緒，推高了人們對今日財報業績的預期。Vital Knowledge 分析師也說：「結果還不錯，但市場預期非常高，而且數據還不足以刺激股價在近期進一步走高。」

戴爾周四 (30 日) 收低近 5.2% 至每股 169.92 美元，止步連六紅，盤後股價崩跌 18.6%，反映出樂觀的財報和財測似乎不足以提振投資人情緒。由於市場將戴爾視為 AI 需求的主要受益者，戴爾股價在過去 12 個月成長兩倍多。

Q1 財報關鍵數據 v.s. FactSet 共識預期

營收：222 億美元 (年增 6.3%) v.s. 217 億美元

Non-GAAP 營業利益：15 億美元 (年減 8%)

Non-GAAP EPS：1.27 美元 (年減 3%)

部門營收 v.s. FactSet 共識預期

客戶解決方案 (CSG)：120 億美元 (年增持平) v.s. 117 億美元

基礎設施解決方案 (ISG)：92 億美元 (年增 22%) v.s. 90 億美元

按部門表現來看，含消費和商用 PC 銷售的客戶解決方案部門，上季營收達 120 億美元，幾乎持平去年，但優於市場預期。其中，商用 PC 營收成長 3%，達到 102 億美元，市場共識預期為 97 億美元。