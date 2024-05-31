美重啟對陸板卡與機殼加徵25%關稅 恐掀PC新一波漲價潮

鉅亨網新聞中心 2024-05-31 10:30

美國貿易代表署 (USTR) 日前宣佈重啟川普時代對中國顯示卡、主機板和機殼課徵關稅舉措，這項課徵 25% 關稅措施將實施到明年 5 月 31 日，非陸系廠商有望迎來轉單效益，但華府此舉恐連帶導致新一波電腦 (PC) 漲價潮。

自 2018 年川普政府建議對中國進口產品徵收關稅以來，USTR 已多次延長某些 PC 零件的關稅豁免，主要因為要對抗通膨，但上周卻建議拜登政府重啟這些進口關稅，即使許多貿易協會和企業都呼籲應該全面廢止，並稱這些關稅已促進企業供應鏈多元化，並將製造據點移出中國。

但科技業遊說團體對 USTR 說法並不認同，據悉美國半導體產業協會 (SIA) 曾在 2 月致函 USTR 說，中國是印刷電路板零件 (PCBA)、開關設備、電源、電氣連接器和電纜等零件的主要來源國，即便想努力將業務撤出中國，但還需要一點時間，加上中國仍是許多低技術含量和低附加價值的資通訊技術及電氣零件的重要來源。

惠普也曾在 1 月向 USTR 表達擔憂，並認為對懲罰中國的不公平貿易行為不會起作用，關稅同時也是對美國企業、美國創新和美國消費者的徵稅，這些關稅也增加惠普保固服務業務的成本。

對於美方措施，板卡廠私下稱一旦調高關稅，短期內將使板卡價格上漲，因為輝達與超微等品牌大廠不可能降價，且由於高關稅，相關買家可能轉單到有非中國產能的台廠。

上一波美國針對顯示卡及主機板等零組件徵收關稅，直接造成的影響就是品牌廠在美銷售產品漲價，業界預期此次美國重啟關稅，勢必造成相關廠商在美國市場的顯示卡與主板產品再掀漲聲。

為協助客戶降低影響，代工廠也在美方開徵 25% 關稅的三周緩衝期間全面動起來。美方加徵 25% 關稅舉措將自 6 月 15 日起生效。

除上述產品外，課徵範圍也將包括從中國進口的掃地機器人、空氣濾淨器、多種電動馬達和價值超過 100 美元（約 3233 台幣）的觸控板。

這是美國繼先前對中國半導體、太陽能等產品加徵進口關稅後，再對中國製的科技產品開刀。

此外，美國針對中國再生能源產品的新關稅即將到來，廉價中國電動車如售價約 1.3 萬美元的比亞迪海鷗，是美方新一波關稅行動的主要目標之一。出於對國家安全和美國汽車競爭力的擔憂，美國將對中國電動車的進口關稅從 25% 大舉調高至 100%。