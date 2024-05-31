〈財報〉AI帶旺資料中心但其他業務不振 邁威爾盤後挫逾4%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-31 07:49

受惠於人工智慧 (AI) 需求，邁威爾科技 (Marvell Technology) 上季資料中心業務得以實現強勁成長，但由於其他業務仍面臨壓力，盤後股價走低。

周四 (30 日) 美股收盤，邁威爾 (MRVL-US) 上漲 1.41% 至每股 76.85 美元，盤後股價走低，截稿前下跌 4.5%。邁威爾今年迄今上漲 27%。

FY25 Q2 財測 v.s. 分析師預測

營收：12.5 億美元 ±5% v.s. 12.2 億美元

Non-GAAP 毛利率：62%

Non-GAAP 每股盈餘 (EPS)：0.29 美元 ±0.05 美元 v.s. 0.28 美元

執行長 Matt Murphy 表示，本季營收預測「是由客製化 AI 晶片所帶動」。他進一步表示，在資料中心業務持續成長，企業網絡和營運商基礎設施業務復甦的帶動之下，預估下半年情況良好。

Q1(截至 5/4 的 3 個月) 財報關鍵數據 v.s. 分析師預測

營收：11.61 億美元 (年減 12%) v.s. 11.5 億美元

Non-GAAP 毛利率：62.4%

Non-GAAP EPS：0.24 美元

觀察各項業務表現，Q1 資料中心終端市場營收年增 87%，成長率較去年 Q4 的 54% 進一步擴大。

Murphy 表示：「我們的客製化 AI 程式開始加速發展，和龐大的光電業務基礎相得益彰。」