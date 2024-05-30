〈美股早盤〉美國最新經濟數據出爐 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 21:45

美股主要指數周四 (30 日) 開低，美國最新數據顯示經濟成長、通膨雙雙放緩後，美債殖利率走跌，強化市場對聯準會 (Fed) 今年有降息空間猜測。

截稿前，道瓊工業指數跌近 340 點或近 0.9%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.1%。

根據最新數據顯示，美國第一季消費者支出和通膨均雙雙下修，而且經濟增速也下調，美債價格全面反彈。

與此同時，美國勞工部 (DOL) 同日公布的數據顯示，上周初領失業金人數超預期成長，凸顯就業市場走軟。數據公布後，美股盤前主要指數期貨跌夫收窄、美元走跌；債券方面，對利率政策更敏感的兩年期美債殖利率下跌 3 個基點至 4.94%。

Bespoke Investment Group 認為，許多經濟數據周四剛出爐，整體看沒什麼太大意外，不過好消息是，通膨數據普遍低於預期。

高盛策略師 Peter Oppenheimer 表示，由於債券殖利率上升與股市估值上升同時發生，今年股市的強勁反彈可能會以失敗告終。他認為，債券殖利率上升限制美股從現在開始的上漲空間，而且不包括科技具備在內的美國企業獲利成長溫和，未來幾個月股市可能基本處在盤整狀態。

截至台北時間周四（30 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.57%，至每股 178.96 美元

外媒周四援引三名知情人士消息報導，特斯拉正準備向中國相關部門註冊其「全自動輔助駕駛」(Full-Self Driving, FSD) 系統，替今年推出這一先進的功能做準備。據悉，該公司還考慮在其第二大市場中國推出 FSD 月費訂閱制。

百思買 (BBY-US) 早盤股價上漲 11.63%，至每股 80.26 美元

美國家電零售巨擘百思買 (Best Buy) 周四美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，由於美國通膨頑強，消費者抑制支出影響消費電子產品需求，該季同店銷售降幅超出華爾街分析師預期，儘管如此，超預期的獲利表現仍支撐投資人信心，盤前股價一度漲逾 8%。

Kohl"s(KSS-US) 早盤股價下跌 24.44%，至每股 20.59 美元

由於消費者對其服裝和鞋類的需求疲軟，百貨連鎖店 Kohl"s 周四意外下修全年銷售額和利潤預期，導致其股價在盤前交易下跌 22%。該零售商預計 2024 會計年度淨銷售額將下降 2% 至 4%，而先前的預期為下降 1% 至成長 1%，全年每股獲利預估介在 1.25 至 1.85 美元，而先前的預測為 2.1 至 2.7 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國第一季 GDP 修正值報 1.3%，預期 1.6%，前值 1.6%

美國第一季 PCE 修正值報 2%，預期 2.5%，前值 2.5%

美國第一季 PCE 物價指數修正值報 3.3%，預期 3.4%，前值 3.4%

美國第一季核心 PCE 物價指數修正值報 3.6%，預期 3.7%，前值 3.7%

美國上周初領失業金人數報 21.9 萬人，預期 21.8 萬，前值 21.6 萬

美國上周續領失業金人數報 179.1 萬，預期 180 萬，前值 178.7 萬

華爾街分析：