重返智慧眼鏡市場？Google與AR新創公司Magic Leap達成合作協議

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 23:10

根據路透周四 (30 日) 報導，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 與擴增實境 (AR) 新創公司 Magic Leap 正在建立策略技術合作夥伴關係，致力打造融合現實與數位世界的沉浸式體驗。不過兩家公司都拒絕透露此次合作是否會推出消費類 AR 設備。

兩家公司周四已證實彼此合作關係，但沒有透露細節。路透報導指出，這一消息進一步表明，Google 可能正在策畫重返 AR 和虛擬實境 (VR) 市場，企圖與競爭對手 Meta Platforms(META-US)、蘋果 (AAPL-US) 較勁。

Magic Leap 表示，此次合作將把自家光學和設備製造方面的專業知識與 Google 的技術平台結合。該公司技術長 Julie Larson-Green 受訪時說，公司到目前為止已推出幾個不同版本的 AR 設備，與 Google 攜手合作將能在該領域更進一步。

據了解，Google 是 Magic Leap 的投資人之一，後者由沙烏地阿拉伯共同投資基金 (PIF) 持有多數股權。這家新創公司是 AR 頭戴裝置領域的早期寵兒，但一直難以找到一個消費者利基市場，近期才開始探索授權自家技術或替其他公司生產零組件的計畫。

儘管兩家公司攜手合作，但並未透露是否會推出 AR 設備。Google 自去年初以來一直在與南韓三星電子合作開發混合實境 (MR) 設備。Google 發言人表示，與 Magic Leap 的合作不會改變與三星的合作關係。

Larson-Green 透露，特別希望與 Google 本月早些時候在年度開發者大會上宣布的人工智慧 (AI) 技術合作。當時 Google 在會上展示一個名為「Project Astra」的即時、多模態 AI 助理，戴上一款原型眼鏡就能向這個 AI 處裡提問，助理會以語音或者鏡片上顯示訊息回覆答案。

這種功能類似 Meta 替其與雷朋合作的智慧眼鏡「 Ray-Ban Meta Smart Glasses」所計劃的功能，該智慧眼鏡在去年新增 AI 助手並於今年 4 月更新軟體，讓助手能識別眼鏡配戴者等功能。

報導指出，如果 Google 又開始生產 AR 眼鏡，這將是該公司與這項技術分分合合關係的又一次戲劇性轉折。十多年前 Google 眼鏡因為笨重且對隱私擔憂感到反感，隨後 Google 在 2015 年退出消費者市場，接著又放棄企業市場。

然而，Google 兩年前又推出一款新眼鏡的預覽版，據稱該眼鏡可顯示英文、中文、西班牙語和美國手語的實時對話翻譯。