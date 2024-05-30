美上周初領失業金人數小幅升至21.9萬 四周移動平均值寫八個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-30 22:35

根據美國勞工部 (DOL) 周四 (30 日) 公布數據顯示，美國上周初領失業金人數超預期小幅上升，不過續領失業金人數低於預期，暗示就業市場仍有韌性，料將繼續支撐美國經濟成長。

美上周初領失業金人數小幅上升。(圖：ZeroHedge)

截至 5 月 25 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.9 萬人，高於市場預期的 21.8 萬人，較修正後與前值 21.6 萬人增加 3 千人，4 周移動平均值報 22.25 萬人，創去年 9 月以來新高。

上周初領失業金人數四周移動平均值升至 8 個月新高。(圖：ZeroHedge)

截至 5 月 18 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.1 萬人，低於市場預期的 180 萬人，較修正後前值 178.7 萬人增加 4 人，4 周移動平均值報 178.625 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

整體來看，先前美國連假的大部分噪音已經消失，勞動市場保持彈性。經濟學家預估，今年夏季初請失業金人數可能會上升。

Pantheon Macroeconomics 主管 Ian Shepherdson 在報告發布前的一份報告中表示：「我們認為，潛在的裁員速度可能開始加快。」

Jefferies 的經濟學家 Thomas Simons 在給客戶的一份報告中說：「儘管每周人數都在成長，但這一水準仍處於表明勞動力市場仍然緊張的範圍內。以任何歷史標準衡量，續領失業金人數仍然很低，失業的人能夠相對容易地找到一份新工作。 」