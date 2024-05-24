美股重點新聞摘要2024年05月24日

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 08:09

今日操盤前瞻

日本 4 月 CPI

美國 4 月耐用品訂單、5 月密大消費者信心指數

路透：三星 HBM 晶片因發熱問題 未通過輝達測試

SEC 批准以太幣現貨 ETF 關鍵文件 最快數週後上市

美國證券交易委員會 (SEC) 週四 (23 日) 批准紐交所、芝加哥選擇權交易所、那斯達克的申請，以上市與以太幣價格掛鉤的 ETF，相關產品可望最快數週後上市。閱讀全文...

波音估今年現金流為負值 股價急崩超 7.5%

波音週四急瀉超 7.5%，拖累道瓊血染超 600 點，波音向中國的飛機交付遭到延遲，使其目前預測今年現金流為負值。閱讀全文...

黃仁勳：AI 生成影片將帶動更多晶片需求 輝達盤中股價漲逾 11%

根據路透周四 (23 日) 報導，生成式人工智慧 (AI) 的蓬勃發展對輝達來說是一份大禮，借助大型科技公司競相推出聊天機器人引發的需求激增後，該公司目前預估，能生成影片並進行類似人類語音互動的 AI 模型，將能替期圖形處理器 (GPU) 帶來更多訂單。閱讀全文...

美 5 月商業活動擴張速度創兩年新高 通膨捲土重來