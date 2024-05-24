改革元年阿里巴巴營收表現佳 高層首發聯名信向股東下「軍令狀」

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 10:18

阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 周四 (23 日) 發佈 2024 財年財報，營收年增 8% 至 9411.68 億人民幣，經調整 EBITA 年增 12% 至 1650.28 億人民幣，其中淘天營收 4349 億人民幣；阿里國際數位商業集團營收年增 46% 至逾千億人民幣，菜鳥營收年增 28%，阿里雲經調整 EBITA 亦年增 49%。

《財聯社》報導，阿里巴巴董事長蔡崇信跟執行長吳泳銘也藉財報公佈，首度向股東發表聯名信，闡述新發展階段「阿里巴巴是誰」，為何作出「用戶為先、AI 驅動」的戰略取捨，並分享發展策略和如何投資未來。

信中指出，阿里巴巴擁有電商與雲端記兩大核心業務，基於這兩大核心業務才明確「用戶為先、AI 驅動」的發展戰略，這可解讀為阿里巴巴將電商作為現階段的核心與基本盤，並將未來押注在 AI 科技之上。

蔡、吳兩人表示，未來十年沒有哪個行業能免於 AI 帶來的顛覆，AI 作為突破性使用者體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大機會。

在核心業務之外，信中還提到餓了嗎與菜鳥將跟電子商務強化展開協同合作。

在闡述「用戶為先」的戰略時，信中提及諸多業務包括閑魚、飛豬、高德地圖等等，阿里巴巴將以用戶為第一優先去設計經營目標和產品流程，目的是為平台上的消費者和商家創造最大價值。

報導指出，過去一年是阿里巴巴激烈變革的年份，上述股東信是寫給資本市場看的，也是為阿里巴巴員工再次樹立信心而用的。該公司過去一段時間士氣低落，這封信也可以認為這是蔡崇信和吳泳銘兩位最高管理者寫下的「軍令狀」，闡述如何帶領這家 25 歲公司再度回到巔峰狀態。

信末也指出，面向未來，阿里巴巴將持續投資兩大領域；一是加速核心業務成長，二是維持基礎技術的領先和包括 AI 在內的創新。在接下來的 10 年，阿里巴巴將視自己為一家新創企業，堅守「讓天下沒有難做的生意」的使命初心， 以創業的精神持續創新。