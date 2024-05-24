黃仁勳：AI生成影片將帶動更多晶片需求 輝達盤中股價漲逾11%

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-24 01:22

根據路透周四 (23 日) 報導，生成式人工智慧 (AI) 的蓬勃發展對輝達來說是一份大禮，借助大型科技公司競相推出聊天機器人引發的需求激增後，該公司目前預估，能生成影片並進行類似人類語音互動的 AI 模型，將能替期圖形處理器 (GPU) 帶來更多訂單。

輝達執行長黃仁勳周三向路透表示：「「生活中很多資訊必須以影片為基礎，以物理為基礎。所以這將是下一個大事件。」他說：「你有 3D 影片，還有一大堆可以從中學習的東西。因此這些系統將很龐大。」

為訓練和運作先進的 AI 系統需要龐大運算能力，這提振對輝達的 Grace Hopper 晶片 (如 H200) 的需求。該晶片最初用於 OpenAI 的 GPT-4o，這是一種多模態模型，能夠進行逼真的語音對話並具有跨文字和圖像互動的能力。

輝達其他客戶包括 Google(GOOGL-US) 的 DeepMind，以及臉書母公司 Meta Platforms(META-US)，也已經發表 AI 影像或影音生成平台。

輝達昨公布首季資料中心部門超過五倍的銷售成長後，還預估季度營收將遠高於預估的財測。

英國券商哈格里夫斯藍斯唐 (HargreavesLansdown) 證券分析部門主管 Derren Nathan 表示：「需求層面廣泛，同時大型語言模型逐漸要是多模態，可想而知，將不只是影音，還有文字、演說、2D 和 3D。」

汽車產業使用的 AI 模型也開始成為輝達晶片需求的主要動力。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在昨日財報後的電話會議上表示，特斯拉 (TSLA-US) 已擴大 AI 訓練的處理器叢集至大約 3.5 萬枚 H100 晶片，以推動自動駕駛。他表示，汽車產業預期將是輝達資料中心業務的最大企業支柱。