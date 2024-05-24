〈紐約匯市〉美5月綜合PMI創逾兩年新高 美元指數連四升

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-24 05:55

美元指數周四 (23 日) 走強，連續四個交易日上漲。稍早數據顯示美國 5 月商業活動擴張速度創下兩年來最高，顯示經濟增速在第二季中段有所回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.11%，報 105.05。

標普全球 (S&P Global) 表示，追蹤製造業和服務業活動的美國綜合採購經理人指數(PMI)，在 5 月躍升至 54.4，創下 2022 年 4 月以來最高水平。

Bannockburn Global Forex LLC 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，匯率走勢表明市場仍按預期對強勁的美國經濟數據作出反應。他認為美元還有更多上漲空間。

在周四出爐的其他數據顯示，美國上周初領失業金人數降至 21.5 萬，兩周下滑幅度創去年 9 月以來最大，強勁的勞動力市場繼續為經濟帶來支持。

聯準會 (Fed) 會議紀錄顯示，官員們依舊相信物價壓力至少會在未來幾個月內逐步緩解，但他們對於當前利率水準是否足夠具有限制性感到懷疑。有多位官員表示，若通膨飆升，他們願意支持調升借貸成本。

Chandler 說：「考量到聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的言論，市場對今年降息兩次的預期已被誇大。」他指出，降息押注的解除將在短期內為美元帶來支撐。

歐元貶逾 0.1% 至 1.0813 美元，連續四個交易日走低。稍早數據顯示，歐元區 5 月綜合 PMI 連續三個月處在擴張區間，甚至連製造業也出現復甦。過去幾個月優於預期的經濟數據，帶動歐元在 4 月和 5 月初反彈。

Jefferies 外匯全球主管 Brad Bechtel 說：「歐盟 PMI 數據緩解了停滯性通膨的部分壓力，但我們還需要看到更多成長方面的進展。」

英鎊下跌 0.2% 至 1.2693 美元。英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 周三宣布將於 7 月 4 日舉行大選，人們普遍預期，他領導的保守黨將輸給反對黨工黨，結束連續 14 年的執政。

Rabobank 外匯策略主管 Jane Foley 稱：「市場對工黨政府相當有信心，也非常有信心工黨政府在財政政策方面，不會和當前的蘇納克與 (財政部長) 亨特 (Jeremy Hunt) 的組合有太大不同。」

美元兌日元升 0.13% 至 156.89 日元，為 5 月 1 日以來最高。數據顯示日本 5 月工廠活動為一年來首次擴張。

日本企業一直在努力應對日元疲軟的問題。一項調查顯示，有近半數的日本企業發現日元匯價貶破 155 對其業務不利，是認為日元疲軟有利的企業比例的兩倍。

紐元連兩日走強，小漲 0.07% 至 0.6097 美元，稍早數據顯示紐西蘭 Q1 零售銷售意外回升。

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