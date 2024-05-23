〈財報〉小米上季營收超預期 看好電動車銷售展望

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-23 20:00

小米集團周四 (23 日) 公布 2024 會計年度第一季財報，受惠智慧型手機市場復甦，該季營收年增近三成、淨利翻倍成長，雙雙打敗華爾街分析師預期。值得注意的是，小米上調其電動車 SU7 今年交付目標至 12 萬輛，盼有朝一日能與電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 競爭的野心。

小米 (1811-HK) 周四香港股價收跌 2.57%，報每股 18.94 港元。

根據財報，小米第一季 (截至 3/31) 營收年增 27% 至人民幣 755.1 億元(以下單位皆同)，高於分析師預估的 735.4 億元、淨利年減 1% 至報 42 億元、經調整後淨利報 65 億元，年增 100.8%，打敗分析師預期的 51.3 億元、毛利率年增 2.8 個百分點至 22.3%。不過該公司上季營益年減 37.6% 至 36.83 億元，遠低分析師預期的 50.7 億元。

圖：小米財報

手機業務方面，小米第一季智慧手機營收年增 32.9% 至 465 億元，高於市場預期的 735.4 億元，主因是手機出貨量增加。該業務上季毛利率報 14.8%，高於去年同期的 11.2%，主因是產品結構改善，以及核心零組件成本下降。

圖：小米財報

另外，小米智慧型手機第一季出貨量年增 33.7% 至 4,060 萬台，大幅超出全球市場平均增幅 9.8%。根據 Canalys 數據，小米上季手機出貨量排名前三，市占率為 13.8%，連續第 15 季穩居全球前三名。

然而，小米手機的平均銷售單價 (ASP) 年增小幅下滑，從去年同期的每台 1,151.6 元下滑 0.6% 至每台 1,144.7 元。小米對此表示，這是由於 ASP 較低的境外市場收入占比增加。

看好電動車展望 上調 SU7 今年交付目標

至於備受矚目的電動車業務方面，截至今年 4 月 30 日，小米 SU7 系列的累積訂單量達到 88,063 輛，而截至 5 月 15 日，該系列累積交付的新車數量已經達到 10,000 輛。

展望未來，小米的目標是 6 月 SU7 系列新車交付量突破 1 萬輛，今年全年新車交付目標衝刺 12 萬輛，高於該公司先前預期的超過 10 萬輛。