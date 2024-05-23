研報：即使美調高中國電池進口關稅至25% 中國仍握市場優勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 15:53

美國白宮於 5 月 14 日宣佈針對對中國電動車及電池調高關稅，電動車的關稅從 25% 調升至 100%；電池將從 7.5% 調整至 25%。據 TrendForce 研究，由中國進口的電動車在美國電動車市場銷量占比不足 2%，實質影響有限；在電池方面，由於調漲關稅即是造成美國車廠的電動車成本上升，市場擔憂對於計畫降低整車成本，以提高消費者購買意願的部分車廠帶來困擾。

據 TrendForce 最新研究報告顯示，中國方形磷酸鐵鋰電池（LFP）電池本就擁有價格優勢，加上美國本土製造的電池成本高於中國約 1 至 1.5 倍，即使中國電池的進口關稅被調高至 25%，美國車廠仍有可採用中國電池成本的空間。此外，美國近期對於 IRA 法案中，受 FEOC（受關注海外實體；Foreign entity of concern）規定限制的電池關鍵礦物來源進行暫時性豁免，也證明在電池上無法立即與中國切割，美國車廠仍需要更多時間轉型。



研調指出，從 IRA 法案到關稅調漲，短期而言，確實顯示出地緣政治對電動車產業的影響日益加深，對美國電動車廠來看，因應方式包含可與具備成熟電池技術的日韓廠合作，固態電池的布局等都是美國車廠可採取的避險方案。

長期來看，要降低電池成本最重要的是提高電動車銷售的規模經濟，美國傳統車廠須盡快於燃油車或電動車之間做出抉擇，避免浪費有限的資源。類似案例以比亞迪（BYD）為例，在決定停止生產汽油動力車約兩年後，年銷量（合計純電車、插電混合式電動車）即超越特斯拉（Tesla），一躍成為全球最大的電動車製造商。

值得注意的是，除了電池價格有所差異，美國是否有能力生產 LFP 電池也是關鍵，儘管美國目前大多數電動車使用鎳鈷錳（NCM）電池，但市場消息指出，特斯拉在內華達州的斯帕克斯工廠建立了一條鋰鐵磷酸鋰（LFP）電池生產線，產能預估約 10GWh。基於一輛 75kWh 電池的電動車，10GWh 相當於約 13 萬輛車。