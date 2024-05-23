傳Tesla要零件供應商生產地避開兩岸 台系汽車板廠指未獲任何移轉通知
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 13:02
在共軍宣布於金馬台周邊軍演之際，由外媒報導引用知情人士消息說，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 已告知供應商，希望最快明年在台灣和中國大陸以外地區生產零件，但包括健鼎 (3044-TW) 及定穎 (3715-TW) 等汽車板供應鏈，對於此一極爲應景的消息，都表示並沒有接獲任何通知。
同時，供應鏈汽車板業者對此一訊息也表示「不可能」，主要是電動車大廠特斯拉本身有一大部分的整車產能在中國大陸，而且正在擴廠之中，如何要零組件供應鏈移出兩岸。
據《日經新聞》周四（23 日）報導，六位了解此事的供應鏈高層表示，為特斯拉生產印刷電路板（PCB）、螢幕、電子控制器（ECU）系統等零件的供應商。
不過，PCB 廠健鼎與定穎已分別在越南及泰國進行新產能的建置，定穎泰國廠也預計在 2024 年第四季進入試量產，健鼎已在越南完成購併日 PCB 廠進行生產中，另將在越南其他工業區擴大投資，也求因應未來客戶端提出包括伺服器板、汽車板在第三地生產供應的需求。
美系電動車供應鏈 PCB 廠健鼎 、敬鵬 (2355-TW) 、燿華 (2367-TW) 及定穎四家台汽車板前段班 PCB 廠，2024 年第一季營收及獲利譜出成長佳績；但是整體而言 ，首季汽車板市場拉貨力道不強，這四強的汽車板首季出貨金額合計仍達 120 億元，其中健鼎以 41.58 億元續維持出貨王的寶座。
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