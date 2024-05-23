傳Tesla要零件供應商生產地避開兩岸 台系汽車板廠指未獲任何移轉通知

同時，供應鏈汽車板業者對此一訊息也表示「不可能」，主要是電動車大廠特斯拉本身有一大部分的整車產能在中國大陸，而且正在擴廠之中，如何要零組件供應鏈移出兩岸。

不過，PCB 廠健鼎與定穎已分別在越南及泰國進行新產能的建置，定穎泰國廠也預計在 2024 年第四季進入試量產，健鼎已在越南完成購併日 PCB 廠進行生產中，另將在越南其他工業區擴大投資，也求因應未來客戶端提出包括伺服器板、汽車板在第三地生產供應的需求。