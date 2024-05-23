AOI 設備廠鏵友益上櫃來首發 將在45元以下買回400張庫藏股

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-23 18:15

AOI 設備廠鏵友益 (6877-TW) 在 2023 年 6 月 16 日上櫃掛牌交易後，今 (23) 日決議在每股 45-29 元區間買回 400 張庫藏股用於轉讓給員工，這是鏵友益上櫃掛牌來首發執行買回庫藏股。

鏵友益上櫃以來首度買回自家股票，也是設備廠今年首家買回庫藏股的業者，將自明 (24) 日起執行兩個月，每股 45-29 元區間，股價低於 29 元也得執行買回。鏵友益今天股價收盤價報 40.7 元。

鏵友益投入開發 AOI 領域的核心技術，包含巨量數據資料處理、演算法、AI、光學機電開發等，融合 3A 技術架構 (Automation 智能自動化客製開發光機電整合技術；AOI 機器視覺研發技術；AI 智能監控 AI 技術) 並逐步形成公司的技術優勢。鏵友益並在 2020 年成功開發「晶圓製程巨觀光學檢測系統設備」並銷售予半導體晶圓大廠。