台塑生醫電池回收跨大步 試量產線預計Q3完成建置
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-28 19:33
台塑生醫的循環經濟佈局中，也包含新能源領域，在廢棄電池回收方面，目前實驗室級別的廢電池碳酸鋰回收率已逾 8 成，目標今年第三季完成試量產線建置。
據了解，台塑生醫自 2020 年起成立專案組研究鋰鐵電芯回收方式，將電池中的珍稀元素提煉出來，使其能再次回到電池產業被使用，減少資源浪費與保護環境。
據了解，台塑生醫自 2020 年起成立專案組研究鋰鐵電芯回收方式，將電池中的珍稀元素提煉出來，使其能再次回到電池產業被使用，減少資源浪費與保護環境。
而目前台塑生醫內部實驗室級別的廢電池碳酸鋰回收率已超過 8 成，純度達 99.5%，下一步期盼取得相關認證後，最快明年下半年能在台塑新智能彰濱廠建設量產線。
除了循環水、廢觸媒以及新能源外，台塑生醫也布局塑料回收，今年 2 月底投資凡立橙公司「ECOCO 智慧回收機」，所回收的寶特瓶可用於台塑集團旗下的南亞 (1303-TW)。
透過將回收的 PET 聚酯塑料造粒，再拉成高附加價值的長纖絲，再製成織布、製衣等產品。並研發生產出全球唯一 100% 回收聚酯膜，取得台日兩地 20 多項專利。
台塑生醫目前也積極規劃將智慧回收機的獎勵機制與洗衣精補充站作綠循環結合，希望透過自身的經驗，繼續尋找集團內外能夠被回收再利用的資源，讓循環經濟體系能夠持續綠化。
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