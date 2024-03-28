台塑生醫電池回收跨大步 試量產線預計Q3完成建置

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-28 19:33

台塑生醫的循環經濟佈局中，也包含新能源領域，在廢棄電池回收方面，目前實驗室級別的廢電池碳酸鋰回收率已逾 8 成，目標今年第三季完成試量產線建置。

據了解，台塑生醫自 2020 年起成立專案組研究鋰鐵電芯回收方式，將電池中的珍稀元素提煉出來，使其能再次回到電池產業被使用，減少資源浪費與保護環境。

據了解，台塑生醫自 2020 年起成立專案組研究鋰鐵電芯回收方式，將電池中的珍稀元素提煉出來，使其能再次回到電池產業被使用，減少資源浪費與保護環境。

而目前台塑生醫內部實驗室級別的廢電池碳酸鋰回收率已超過 8 成，純度達 99.5%，下一步期盼取得相關認證後，最快明年下半年能在台塑新智能彰濱廠建設量產線。

透過將回收的 PET 聚酯塑料造粒，再拉成高附加價值的長纖絲，再製成織布、製衣等產品。並研發生產出全球唯一 100% 回收聚酯膜，取得台日兩地 20 多項專利。