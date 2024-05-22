亞馬遜、Meta連日下挫 高盛、晨星仍看好網路類股後市表現

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-22 10:24

美股科技 7 雄周二 (21 日) 表現好壞各半，特斯拉(TSLA-US) 大漲 6.7%，輝達 (NVDA-US) 在公佈財報前夕小漲改寫歷史新高，微軟 (MSFT-US) 與 Google(GOOGL-US) 也創新猷，蘋果更連 7 紅，亞馬遜 (AMZN-US) 及 Meta Platforms(META-US) 則連日走弱，但投行高盛仍看好網路相關類股表現。

高盛科技分析師 Eric Sheridan 表示，本財報季公佈的業績顯示，隨著消費者支出的成長，網路消費者的行為正繼續趨於常態化。

高盛整理了一份頂級科技股名單，包括一些知名品牌如 Google、亞馬遜、Expedia、Meta 跟美國最大生鮮配送平台 Instacart。

晨星公司的分析師 Michael Hodel 對亞馬遜、Google 和 Meta 評價也相當高，認為這三家公司擁有寬闊的護城河，這意味著這些公司的競爭優勢將至少維持 20 年，晨星也認為 Expedia 至少在未來 10 年內具有競爭優勢。

Hodel 更看好 Google，理由是這家網路巨擘主導著網路搜尋市場，全球市佔率超過 90%。他並指出，網路搜尋業務產生非常強勁的現金流，鑑於 Google 領導地位，這項業務料將繼續成長。

Hodel 也認為 Alphabet 股票的合理目標價為每股 179 美元，跟周二收盤價 177.85 美元差不多。Google 母公司 Alphabet 第一季獲利強勁，在 AI 需求推動下，雲端業務大幅成長，整體營收成長 28%。

至於 Meta，Hodel 則認為透過在自家生態系統中提供額外功能和應用程式，Meta 將吸引更多用戶並提高參與度，隨著更多用戶與朋友和家人互動以及影片和圖片的分享，Meta 將穩定收集更多的數據。Meta 及其廣告客戶可使用這些數據來針對特定用戶投放廣告。

Hodel 認為 Meta 合理股價為 400 美元，低於周二收盤價 464.63 美元。

亞馬遜方面，晨星分析師 Dan Romanoff 在該電商巨擘發布第一季財報後表示，亞馬遜在其服務的市場佔據主導地位，尤其是在電子商務和雲端服務領域。整體需求在各業務部門中持續保持有利的趨勢。

Romanoff 認為亞馬遜合理股價為每股 193 美元，周二收盤價則為 183.15 美元。