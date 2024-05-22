美股重點新聞摘要2024年05月22日

鉅亨網新聞中心 2024-05-22 08:07

今日操盤前瞻

紐西蘭央行利率決議

英國 4 月 CPI

美國 4 月成屋銷售

亞馬遜澄清 並未暫停任何輝達 AI 晶片訂單

《金融時報》週二 (21 日) 報導，全球最大雲端運算供應商亞馬遜網路服務公司 (AWS) 已暫停輝達的 Hopper 晶片訂單，以等待更強大的新晶片，此消息遭亞馬遜官方澄清。閱讀全文...

AI 相關晶片投資增加 美光上調今年資本支出預測

美國記憶體晶片大廠美光周二 (21 日) 小幅上調 2024 年的資本支出預測，原因是為滿足人工智慧 (AI) 產業激增的需求，加大投資製造高頻寬記憶體 (HBM) 的力道。閱讀全文...

微軟推出 AI 助手 Team Copilot、自製晶片 Cobalt 100 供客戶預覽使用

一年一度的微軟 (MSFT-US)Build 開發者大會於周二 (21 日) 揭幕，繼今年大會前夕發表新一代 AI PC 架構「Copilot+ PC」後，周二的主題演說聚焦於一系列 AI 軟體和擴充功能，包含 Team Copilot。閱讀全文...

全球首部 AI 監管法 獲歐盟最終批准