PIMCO：下半年投資展望 聚焦AI和美國大選2大關鍵主題

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 17:53

PIMCO 在最新資產配置展望報告指出，全球經濟和市場展望，在不同地區與產業間存在差異，但這些分歧也為多元資產投資組合提供好機會，如美國大型股、美國以外的主權債券市場，以及特定的證券化信用債機會特別具吸引力。觀察下半年，AI 和美國大選是 2 大關鍵投資主題。

在固定收益市場方面，PIMCO 增加美國以外的部分國家投資部位，今年，這些國家較寬鬆的貨幣政策可望提振債券。而股票方面，雖然持續看好高品質企業，也增加工業景氣循環類股的產業配置，多元化和靈活度仍是關鍵，而主動式管理有助於在風險管理上發掘有趣的想法。

關鍵投資主題：AI 人工智慧

AI 一直是股票報酬的重要驅動力，預期隨著技術進步和商業應用的進展，這種趨勢將持續。

2023 年初，AI 實現廣泛生產力提升和解鎖新分析方式的潛力，尤其是科技公司有顯著的倍數擴張。自此之後，從企業擁抱 AI 的能力，看到了新的產品發表、更強大的硬體、顯著的效率提升以及資本支出的提高，推動了 AI 基礎設施供應鏈中可觀的企業獲利成長。而在可預見的未來，需求可能會超越供給。科技企業將 AI 投資視為要務，在對投資長的廣泛調查中顯示，經連續兩年的減速後，2024 年的技術預算將回升。

生成式 AI 人工智慧仍處在非常早期的階段，前方漫長的成長跑道，和領先企業強勁的現金流，顯示估值雖然上升，但泡沫尚未出現。對於一籃子 AI 人工智慧相關的大型股票，市場預期獲利成長在 2024 年將超過 30%；2025 年成長 28%，遠超過美國股市整體的獲利成長預期。

目前，AI 投資主要集中在硬體方面，因此銷售「鋤頭和鏟子」的公司是最大受益者。例如半導體、伺服器、網路和數據中心等。一位產業執行長預測，數據中心的裝置數在未來四至五年內將翻倍成長達 2 兆美元。

隨著底層基礎設施趨於成熟，AI 的影響將會擴大，投資人應該尋找下一階段的交易。市場已體認到 AI 對電力的巨大需求，因此能夠為數據中心供電的公用事業公司將獲得回報。公用事業以及能源、醫療保健、科技和其他幾個標準普爾指數中產業，在電話財報會議中根據產業提及 AI 的公司數量顯著增加。

我們預期未來在 AI 主題下的受益者將包括 1) 能將勞需求自動化並降低成本者；2) 為終端用戶建立應用程式的軟體公司；3) 生物科技，因為 AI 有可能大幅加速藥物開發流程。

關鍵投資主題：美國大選

2024 年美國大選對市場的重大影響包含總體和產業層面。兩黨都無意採取額外的大規模財政刺激措施，或對長期支出進行改革。然而，貿易、稅收、工業及其他政策領域的分歧，意味著最終結果將根據白宮主人和國會組成而有所不同。

共和黨若勝選，無論是大獲全勝，或是只當選總統，都可能帶來引發通膨的政策組合。可能會看到關稅上升、實施移民禁令，以及延長全部或大部分即將到期的減稅政策。在共和黨的領導下，可能受惠的產業包括石油和天然氣、管線、汽車、金融以及與國防支出相關領域。再生能源將面臨阻力、消費品公司將面臨關稅提高的風險、科技公司則可能會受到負面新聞的打擊。

民主黨勝選可能意味著對綠能的更大支持–儘管考慮到赤字和債務狀況，財政空間可能受限–以及對化石燃料產業更嚴格的限制。企業稅可能上升，家戶可退抵稅額擴張可能會實現擴張。金融業也可能面臨更嚴格的監管環境。關稅可能會被戰略性地使用，外銷控制亦然，但程度不比共和黨的領導。民主黨全面獲勝可能會導致《平價醫療法案》補貼擴大，將有利於醫療保健產業。

PIMCO 總結下半年的展望，預期經濟成長和通膨將產生地區性的分歧，促成不同的貨幣政策路徑。美國經濟料將持續強勁。持續的通貨膨脹，如同今年在美國看到的狀況，仍將是經濟和市場的主要風險。