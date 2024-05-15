〈MSCI調整〉全球小型指數新增28檔 台積電供應鏈、營建股入列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 09:24

MSCI 明晟今 (15) 日公布最新半年度調整，其中，全球小型指數成分股新增 28 檔，包括志聖、閎康、辛耘等台積電供應鏈皆入列，另外，達麗、海悅、名軒、皇普等多檔營建股也榜上有名，最新調整將在 5 月 31 日盤後生效。

其中，力積電、譜瑞、南電自全球標準成分股刪除，改列全球小型指數成分股。

MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月進行權重及成分股調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整。