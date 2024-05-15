〈MSCI調整〉全球小型指數新增28檔 台積電供應鏈、營建股入列
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 09:24
MSCI 明晟今 (15) 日公布最新半年度調整，其中，全球小型指數成分股新增 28 檔，包括志聖、閎康、辛耘等台積電供應鏈皆入列，另外，達麗、海悅、名軒、皇普等多檔營建股也榜上有名，最新調整將在 5 月 31 日盤後生效。
此次全球小型指數成分股新增 28 檔，分別為名軒 (1442-TW)、昱展 (6785-TW)、志聖 (2467-TW)、皇普 (2528-TW)、達麗 (6177-TW)、神盾 (6462-TW)、第一銅 (2009-TW)、富世達 (6805-TW)、崇友 (4506-TW)、泓德能源 (6873-TW)、海悅 (2348-TW)、華榮 (1608-TW)、雲豹能源 (6869-TW)、國統 (8936-TW)、順藥 (6535-TW)、牧德 (3563-TW)、閎康 (3587-TW)、力積電 (6770-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、南電 (8046-TW)、豐藝 (6189-TW)、金麗科 (3228-TW)、辛耘 (3583-TW)、全家 (5903-TW)、櫻花 (9911-TW)、燿華 (2367-TW)、元大期 (6023-TW)、永信建 (5508-TW)。
其中，力積電、譜瑞、南電自全球標準成分股刪除，改列全球小型指數成分股。
遭到刪除的 10 檔全球小型指數成分股，分別為晶焱 (6411-TW)、泰鼎 (4927-TW)、華夏 (1305-TW)、永光 (1711-TW)、宣德 (5457-TW)、精華 (1565-TW)、同致 ( 3552-TW)、味全 (1201-TW)，而奇鋐 (3017-TW)、華城 (1519-TW) 因改列全球標準成分股，也從小型指數成分股中剔除。
MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月進行權重及成分股調整，其中 5 月及 11 月為半年度調整，2 月及 8 月為季度調整。
MSCI 此次調整預計在 5 月 31 日盤後生效，當日台股尾盤可能會有較劇烈的成交量能，出現大量買進或賣出，提醒投資人注意。
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