〈MSCI調整〉台股權重2升1降5/31盤後生效 奇鋐、華城納成分股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-15 09:00
MSCI 明晟今 (15) 日公布最新半年度調整結果，台股在本次 MSCI 調整權重中，調升 0.03%，台灣指數成分股此次新增奇鋐、華城 2 檔，刪除力積電、南電、譜瑞 3 檔，將在 5 月 31 日收盤生效。
台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.73% 上調至 1.74%，調升 0.01%，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 17.09% 下調至 17.07% 調降 0.02%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 19.92% 上調至 19.95%，調升 0.03%。。
至於 MSCI 台灣指數成分股方面，本次成分股新增奇鋐 (3017-TW)、華城 (1519-TW)，刪除力積電 (6770-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、南電 (8046-TW)，指數成分股減少為 88 檔，並有 16 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為奇鋐，其權重為 0.53%。
權重調降最多為台積電，其權重為 47.77%，調降 0.2%。
本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為印度，權重增加了 0.48%；而本次權重調降最多之國家為中國，權重降低了 0.38%，其餘國家權重變化不大。
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