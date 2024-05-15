〈MSCI調整〉台股權重2升1降5/31盤後生效 奇鋐、華城納成分股

台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.73% 上調至 1.74%，調升 0.01%，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 17.09% 下調至 17.07% 調降 0.02%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 19.92% 上調至 19.95%，調升 0.03%。。