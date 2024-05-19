〈黃金多頭〉黃金收盤價創新高 嫌太貴又不想錯過？ 專家建議這樣做跟賺黃金財

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-19 11:00

國際金價表現銳不可擋，紐約黃金期貨上周五 (17 日) 收在 2417.40 美元，創收盤歷史最高價，臺灣銀行黃金存摺的賣出價也一路推升到每公克 2486 元。富達國際的投資主管建議看好黃金走勢的投資人，若覺得黃金現貨或產品價位太高，可改買黃金採礦的礦產或能源企業的股票，這些價位相對合理，正是可以入手的時候。

上週五 (17 日） 6 月交割的紐約黃金期貨價格周五上漲 31.90 美元或 1.3% ，收每盎司 2417.40 美元，刷新歷史最高收盤價紀錄。臺灣銀行黃金存摺的收盤價位自從 4 月 12 日、4 月 19 日分別攻上每公克 2502、2513 元的高價，站穩 2500 元的門檻之後，最低曾來到 2407 元，但仍守穩 2400 元的關卡，蓄勢待發，一路向上攻堅，直到前日的 2486 元，有繼續問鼎 2500 元的態勢。

觀察近來地緣政治影響頻仍、在抗通膨的優勢下，黃金價格漲波 2400 美元門檻，富達國際全球多重資產投資管理主管 Matthew Quaife 指出，黃金避險的功能難被取代，下半年仍看好黃金走勢，若投資人覺得價位太高，但又不想錯過黃金漲價的機會、建議改買黃金採礦的礦產或能源企業的股票，這些公司的價位目前相對便宜，隨著黃金價漲，也有賺一波的機會。

Matthew Quaife 強調，今年以來，推升黃金漲價的絕大因素來自於許多國家央行，以及大型主權基金的持續買入，只要這些結構性買盤持續加碼，將會讓黃金價位維持高檔於不墜。

至於其他投資標的，Matthew Quaife 特別推薦是中型股與標普 500 指數的大部分成分股，因為中型股最能受惠於美國 GDP 數字的表現，且這些企業還沒有如科技 7 雄般出現強勁表現，加上他們的經營狀況良好、增長前景穩健及估值合理，是目前相對 CP 值高的標的。

此外，Matthew Quaife 認為趨勢主題是另一個值得留意的收益契機。其中，永續發展和氣候轉型越來越受重視，能推動氣候轉型、專注能源和電力供應者，以及為製造業和自然界不永續的生產和消費方式提供解決方案者，具備長期成長潛力。例如，能源轉型將透過多種低碳技術引發清潔能源供應的顯著成長，故可從清潔能源生產價值鏈上尋找投資機會。