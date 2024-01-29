鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-01-29 14:46

擁有 1.8 兆美元資產的全球主動式債券領導品牌 PIMCO（品浩）日前舉辦媒體記者會，PIMCO 核心策略投資長 Mohit Mittal 於會中針對發布的《週期市場展望》報告，分享主要結論與見解，他預測美國最可能在今年 6-8 月降息，並預期在 AI 及半導體需求刺激下，台灣今年成長率應可保持在 3% 以上。

關於美國的降息動作，Mittal 預計美國聯準會在年中前降息，最有可能是在 6, 7, 8 月。但長期來看，利率最終仍會回到或小幅高於疫情前的水準。他也表示，目前尚不宜宣告已度過通膨風險或衰退風險。由於「近期以市場為基礎的金融條件出現緩解」，且消費與企業支出力道強勁，通膨仍有可能死灰復燃。

Mohit 認為，今年比去年更接近降息時點，未來 18 個月美聯準會降息機率大，PIMCO 預估最可能落在今年 6、7、8 月，若是美經濟軟著陸，降息幅度會在 150 至 200 點基準點，若經濟陷入衰退，則降幅恐在 300 個基準點以上。

針對台灣市場的前景，Mittal 表示：「我們預計台灣經濟成長力道持續回溫，2024 年經濟成長率達 3% 以上，高於 2023 年的 1-2%。成長動能預計來自暢旺的半導體與 AI 相關需求，進而推升科技產品出口。此外，通膨率預計持穩在 2% 左右，失業率則預計維持在低檔，約達 3.5%。」

長年深耕公開發行與私募市場的 PIMCO，對於全球的債券市場持正面態度。Mittal 指出，隨著全球經濟前景持續不明朗，加上股市價格已反映經濟軟著陸的預期，債券在多種總經情境下的收益更具吸引力，且充份展現韌性。尤其在過去兩年地緣政治風險與市場波動加劇的背景因素下，這種韌性尤其重要。

Mittal 亦指出：如果目前的經濟態勢持續下去，債券基於目前的初始殖利率水準，大有機會締造相當於股票的報酬率。倘若經濟陷入衰退，債券表現可望優於股票；而即使通膨再度升溫，「高初始殖利率可望為債券帶來緩衝。」