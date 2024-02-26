PIMCO：2024年亞太市場好壞參半 投資人應關注四大主題

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-26 12:04

隨著美國聯準會預期在今年降息，此降息預期有望帶動亞洲的信用市場，但對於區域經濟體的影響則好壞參半。PIMCO 就今年亞太地區市場趨勢發布展望報告，預估日本在脫離了 25 年的通縮後可能升息，中國的 GDP 成長放緩到 4.5%，澳洲上半年會持續承受高利率的壓力，此外特別看好印尼和印度今年的表現。

PIMCO 預期 2024 年先進國家如美國，經濟將出現停滯或溫和衰退的下行。亞太區市場則如其文化一樣多元，每個經濟體的展望也各不相同。如澳洲、紐西蘭等對利率較敏感、浮動利率債務的市場，在消費成長疲弱時的放緩速度可能較快。在新興亞洲，受到強勁內需以及聯準會預期降息的支撐，其經濟將持續且溫和地成長；同時，日本在脫離了 25 年的通縮後可能升息。

以下為 2024 年亞太區關注的四大主題與投資啟示：

1. 隨著日本在 20 多年後逐步取消超寬鬆貨幣政策，期限溢酬可能上升雖然其他已開發市場央行已暫停升息或計畫在今年降息，PIMCO 認為日本央行將在 3 月或 4 月的貨幣政策會議上取消其負利率政策（NIRP），隨後溫和升息，將政策利率由 -0.1% 調升為 0.25%。

由於薪資成長強勁，通膨可能持續，並為負利率政策的退場提供支持。PIMCO 預期 2024 年總體通膨率年增約為 2.8%，主要受服務業推動；薪資成長年增率將介於 2.5% 至 3.5% 間（相較之下，10 年平均為 0%），主因是勞動力持續地短缺。

在量化寬鬆方面，PIMCO 預期日本央行在負利率政策退場後，將停止擴大其資產負債表規模。而後，PIMCO 預期當局將靈活地逐步縮減資產負債表，此舉將為長天期的日本公債帶來更高的殖利率，或期限溢酬，因為私人投資人需要透過入市來取代日本央行的買債行動。

因此，日本過去 20 多年來奉行的超寬鬆貨幣政策終將逐步退場。去年年底，日本央行實際上已結束了殖利率曲線控制政策（YCC）並表示 10 年期殖利率 1% 上限將成為參考利率而非硬性限制。

儘管元旦發生的能登半島地震為 2024 年開年造成打擊，但 PIMCO 預計此事件對日本總體經濟的影響輕微，2024 財政年度的實質 GDP 將比去年同期成長約 1%。

2. 當策略性產業表現出長線力道，市場對中國的情緒可能隨之轉變

由於房地產業疲弱、地緣政治、人口結構和債務等持續的逆風因素，市場對中國經濟的情緒相當悲觀。但是中國政府對數個策略性產業的關注，有助於抵銷不利因素的影響。PIMCO 對於 GDP 年成長的基期預測是由 2023 年的 5.2% 放緩至 2024 年的 4.5% 至 5%。

PIMCO 預期景氣刺激政策將帶來支持，但不會過於激進。財政政策是主要動力，中央和地方政府將透過發債，為更高的預算內赤字提供融資。此舉將抵銷土地銷售收入和地方政府融資平台（LGFV）借款減少所帶來的影響。

財政資源可能會用於尖端產業（如數位經濟和人工智慧）的基礎建設投資，以及製造業升級的研發，向價值鏈上游移動，生產更高技術、更高價值的產品（如電動車、再生能源和航太零件等）。舉例而言，在 2023 年電車成長的推動下，中國汽車出口成長 58%，達到 491 萬輛，超越日本的 442 萬輛，成為全球最大的汽車出口國。

貨幣政策將維持寬鬆，而信用年成長為 9.5%。PIMCO 預期 2024 年上半年將有一至兩次的降息，總計約 20 個基點。結構性貨幣政策工具將持續支持目標產業，包括綠能、高科技和公共住宅計畫。

PIMCO 預期政府為刺激需求和確保未完成項目的順利竣工，將盡量減少政策的緊縮力道，並支持私人／商品住房市場。然而，PIMCO 預期今年仍將出現收縮，房屋固定資產投資將較去年減少 3% 至 5%。

由於豬肉和大宗商品價格的基期效應，通貨緊縮將有所緩解。基於內需疲軟和產能過剩，PIMCO 預期 2024 年的 CPI 通膨平均為 1% 左右，PPI 通膨為 0% 左右。

3. 脆弱的澳洲家庭在高債務水準和高利率的重壓下掙扎

澳洲儲備銀行（RBA）較晚開始升息，且升息步伐也比其他央行更為和緩。最近一次的升息是 2023 年 11 月，將現金利率升至 4.35% 的 12 年新高。為對抗通膨，自 2022 年起的現金利率已上升 4.25 個百分點；相較於澳洲央行目標的 2% 至 3%，2022 年第 4 季通膨達到 7.8% 的頂峰。

PIMCO 認為，澳洲央行已經接近，或達到本次升息週期的最終政策利率，比聯準會的聯邦基金利率低約 1%。但投資人千萬不要被眼前較低的最終利率蒙蔽。

PIMCO 認為，由於抵押貸款持續成長，以及抵押貸款利率相對現金利率的擴大，目前澳洲的家戶現金利率水準非常緊縮。此外，澳洲的大多數抵押貸款都採浮動利率，導致貨幣緊縮政策的傳導效應更快。

事實上，可以從緩慢的實質消費成長，以及縮減的實際可支配所得，看出家庭資產負債表的壓力。PIMCO 預期家戶消費在未來幾季將持續惡化，導致企業信心轉弱和勞動力市場疲軟。這樣的動態將使澳洲央行在 2024 年下半年展開降息週期。

4. 印度和印尼帶動新興亞洲市場強勁的成長動能

PIMCO 尤其看好印度經濟，並預期在具有韌性的內需以及資本支出強勁成長的推動下，該國 2024 財政年度的 GDP 將持續強勁，比去年同期成長 7% 左右。

儘管外資直接投資疲軟，但外資投資組合投資正在顯著改善，PIMCO 預期相較於 2023 年的 91 億美元赤字，2024 年將創造 500 億美元的國際收支順差。這是由於股市表現強勁，以及預計今年稍晚印度公債將被納入全球新興市場債券指數，這些因素均有助於讓盧比的表現優於其他亞洲貨幣。

強勁的稅收收入和彈性的資本項目支出，使印度政府的預算赤字持續降低，2024 年的目標為 5.9%，到 2026 年則可望降至 4.5%。

該國總體通膨正緩慢向 4% 邁進，符合印度儲備銀行（RBI） 設定的 2% 至 6% 的目標範圍；核心通膨則已在 12 月降至 4% 以下。然而，由於食品通膨和聖嬰現象的風險，以及考慮到金融狀況，印度央行將謹慎面對過早的降息，PIMCO 預計 2024 年可能降息 25 至 50 個基點。

PIMCO 同樣看好印尼經濟前景，預期 2024 年 GDP 年成長為穩定的 5% 左右。雖然 PIMCO 預期大宗商品價格下跌，將導致今年的經常帳赤字達到 - 1%，但印尼的經濟前景依然樂觀；該國轉向更高價值的金屬出口，財政赤字將從 2020 年的 - 6.1%，減少到 2023 年的 - 1.8%。

通膨持續受到控制，可能會保持在 1.5% 至 3.5% 的目標範圍內。PIMCO 對 2024 年的基期預測是降息 75 至 100 個基點，但由於該國的首要之務是穩定貨幣，印尼央行的降息幅度可能低於預期。

綜觀其他新興亞洲市場，PIMCO 預期菲律賓和越南的實質 GDP 成長強勁。新興市場貨幣往往受惠於較低的美國利率，因為這可以減輕以美元計價的債務負擔，同時增加當地的投資吸引力。新興市場在 2023 年以強勁的基礎畫下尾聲，PIMCO 持續看到新興亞洲貨幣存在升值空間。

對聯準會降息的預期，導致美國公債殖利率下跌與美元走軟，這將對亞太地區經濟體產生不同的影響。

從週期性角度來看，由於澳洲是利率敏感的市場，PIMCO 偏好增持澳洲長期公債，而其 10 年期利率的表現可能優於美國國庫券。

有鑑於日本央行將在 2024 年逐步實現政策正常化，加上期限溢酬上升，PIMCO 預期日本利率表現會遜於全球利率。PIMCO 傾向減持日本存續期間。

預期 10 年期中國公債利率的波動會在 2.5% 左右的區間，相對較低，與美國國庫券的相關性有限。在公債和政策銀行之間，PIMCO 傾向減持後者，主要是由於利差緊縮，以及他們在借貸計劃中所扮演的角色，可能會帶來高於預期的供給。

PIMCO 認為印度公債具備價值，其在 12 個月預期通膨上的實質利率超過 3%；印尼公債亦同，即使以即期通膨計算，其實際殖利率也接近 4%，供需動態也相當不錯。PIMCO 看好印尼盾和印度盧比，因為預期選舉後將持續採行以改革為基礎的治理模式，這兩個經濟體將會是新興市場成長的長期動力。

在亞洲信用市場方面，歷經發債量較少的 2023 年後，PIMCO 預期今年因債券到期而產生的再投資需求，將支持發債量的提升。技術面仍提供支撐，考量到充足且便宜的境內資金，PIMCO 預期 2024 年的淨融資額將出現負值。發行人正透過當地融資回購美元計價債券。