美上周初領失業金人數降至22.2萬 高於預期

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 23:10

美國勞工部 (DOL) 周四 (16 日) 公布數據顯示，上周初領失業金人數下滑，扭轉此前一周因季節性大幅成長的初領失業金人數，顯示就業市場強勁態勢。

上周初領失業金人數下滑，顯示就業市場強勁態勢。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 5 月 11 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.2 萬人，高於市場預期的 21.9 萬人，較修正後與前值 23.2 萬人增加 1 千人，4 周移動平均值報 21.775 萬人。

截至 5 月 4 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 179.4 萬人，高於市場預期的 178 萬人，較修正後前值 178.1 萬人增加 1.3 萬人，4 周移動平均值報 177.925 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

此前截至 5 月 4 日當周初領失業金人數上升至 8 個多月來的最高水平，這一成長在很大程度上歸因於與美國學校春假相關的紐約申請人數激增。

雖然美國就業市場仍然健康，但在聯準會 (Fed) 自 2022 年 3 月以來升息 525 個基點以冷卻整體經濟需求後，勞動力市場正穩步再平衡。

值得注意的是，就業市場狀況的緩和和通膨恢復下降趨勢，提高 Fed 在 9 月降息的可能性。Fed 上月將基準隔夜利率維持在目前 5.25% 至 5.50% 的區間不變，從去年 7 月以來一直維持在這一水準。

Fed 主席鮑爾本周曾表示，就業市場「非常強勁」，但正在逐漸降溫。決策者正試圖透過削弱整個經濟體的需求來抑制物價壓力，並尋找就業市場正在鬆動的進一步跡象。