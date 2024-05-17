達里歐：美債務水準不斷上升將衝擊美債 投資應多元化

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-17 02:30

根據英國《金融時報》周四 (16 日) 報導，億萬富翁、避險基金巨擘橋水基金的創始人達里歐 (Ray Dalio) 警告，美國政府債務水準上升可能會影響美債需求，投資者應該將部分資金轉移到外國市場。

達里歐受訪時，詳細說明他對美國的廣泛擔憂，包括其債務負擔、他所說的「內戰」風險以及美國可能捲入新的國際衝突的可能性。他警告說，這可能會阻止投資人購買美債。

達里歐說：「我對美國政府債券感到擔憂，因為美國債務水平很高，而高利率進一步加劇了這一問題。」

達里歐也表示，如果美國對更多國家實施制裁，也可能造成對美債的國際需求減少。他說：「我還擔心需求下降無法滿足供應，特別是國際買家對美國的債務狀況和可能的製裁感到擔憂」。

先前美國國會預算辦公室預測，美國的債務與國內生產毛額 (GDP) 的比有可能在 2030 年前超過第二次世界大戰時的 106% 的歷史新高並繼續上升；如果忽視美國政府的赤字問題，可能會導致市場出現英國前首相特拉斯 (Liz Truss) 大減稅計畫引發的震盪，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾先前也承認，美國的財政路徑是不可持續的。

與此同時，今年的借款成本上升，10 年期美債的殖利率從 3.88% 上升到 4.37%，因為投資人大幅調低了對利率降低的預期。

不過，也有一些投資人認為這種擔憂被誇大了。他們認為，今年提供的新政府債券已經被零售投資者大部分吸收，增加的拍賣規模迄今對回報幾乎沒有影響。

美國面臨風險增加 投資需多元化

由於美國債務和可能的進一步衝突，達里歐表示投資人應該考慮將部分資金轉移到美國以外。他表示，儘管美國很好，但美國面臨的風險正在增加，投資需要多元化。

美國「內戰」可能性增加

達里歐指出，風險之一是他認為美國「內戰」的可能性正在增加，他認為這種可能性在 35% 到 40% 之間。

他說：「我們現在正處於邊緣地帶。但我們還不知道是否會進入更動盪的時期。」達里歐表示，所設想的內戰不一定是人們「拿起槍開始射擊」的戰爭，儘管這種情況也是可能發生的。

相反的，他認為的「內戰」代表的是美國政治中幾十年來政治極化加劇的加速。這種「內戰」的表現形式是，「人們搬到更符合自己理念的州，並且不遵循敵對政治派別所控制的聯邦當局的決定」。

達里歐也認為，今年的美國總統大選將是他一生中重要性最高的一次，這將決定他所看到的風險是否會失控，這些風險包括氣候變遷和人工智慧更廣泛使用的影響。