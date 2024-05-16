〈財報〉沃爾瑪Q1業績報喜 上調全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 20:42

美國零售巨擘沃爾瑪周四 (16 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，得益於折扣策略奏效、電商成長推動，該季營收、獲利、同店銷售額均打敗華爾街分析師預期，此外還上調全年財測，押注美國通膨降溫將近一步提振必需品需求，帶動服裝、電子產品等非必需品的銷售反彈。

截稿前，在上季大滿貫的財報提振下，沃爾瑪 (WMT-US) 周四盤前股價大漲 6.69%，每股暫報 63.83 美元，打破今年 3 月 21 日創下每股 61.45 美元的收盤紀錄。該股今年迄今已累積上漲 14%，超過標普 500 指數的 11% 漲幅。

展望未來，沃爾瑪預估第二季 (本季) 竟調整後每股獲利介在 0.62 至 0.65 美元區間，而分析師預期為 0.64 美元。全年來看，該公司預估 2025 會計年度每股獲利將介在 2.23 美元至 2.37 美元的高端或優於先前預測，分析師預估為 2.37 美元；全年營收將落在先前預測 3% 至 4% 的高端，或者更勝預測，分析師預測為成長近 4%。

根據財報，沃爾瑪第一季 (截至 4/30) 總營收年增 6% 至 1,615.1 億美元，高於分析師預估的 1,595.7 億美元；該季淨利升至 51 億美元，合每股獲利 0.63 美元，遠超去年同期的 16.7 億美元或每股獲利 0.21 美元，經調整後每股獲利報 0.6 美元，輕鬆打敗分析師預期的 0.53 美元。

圖：沃爾瑪財報

該公司第一季在美國的營收成長 4.6% 至 1,087 億美元，高於分析師預估的 1,079.4 億美元、來客量 (Transcation) 成長 3.8%、平均單筆交易金額 (Average Ticket) 持平。值得注意的是，沃爾瑪第一季美國同店銷售額成長 3.8%，高於市場預期的 3.5%，而美國 Sam’s Club 同店銷售額成長 4.4%，也打敗分析師預估的 3.5%。

圖：沃爾瑪財報

此外，沃爾瑪第一季 Sam’s Club 營收成長 4.6% 至 214 億美元，高於分析師預期的 212.7 美元、來客量成長 5.4%，抵消平均單筆交易金額下滑 1% 的影響。

該公司上季國際銷售額成長 12.1% 至 298 億美元，高於分析師 288 億美元的預期；上季全球電商業務成長 21%，其中沃爾瑪美國的銷售額成長 22%，主要受惠門市的取貨和送貨服務。

通膨降溫助力 未來業績看俏

對於上季亮眼的財報表現，沃爾瑪財務長 John David Rainey 表示，營收成長受客流量和平均單筆交易金額的推動。

分析指出，雜貨業務一直在推動沃爾瑪的成長，儘管普通商品業務的成長落後。由於對通膨和就業市場的擔憂，5 月初消費者信心降至 6 個月低點，而 4 月零售銷售則停滯不前。不過最新數據顯示通膨出現降溫跡象，對零售業者或聯準會 (Fed) 來說都是好消息。

Rainey 說，沃爾瑪繼續擴大電子商務業務，在過去 12 個月內，當天或隔天送達的商品出貨量約為 44 億件，其中約 44% 的訂單在下單後不到四個小時內就送到了客戶手中。

另一方面，Rainey 也表示公司一直專注於降低成本。本周早些時候，沃爾瑪宣布計劃關閉較小的辦公室，並解僱數百名仍在家工作或無法搬到更大的辦公中心的員工。Rainey 說，最近的搬遷是為了讓員工一起工作，大部分的變化將在今年第三季完成。