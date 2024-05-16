〈美股早盤〉投資人靜待Fed官員談話 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 21:39

美股周四 (16 日) 平盤波動，投資人靜待聯準會 (Fed) 官員談話，從中尋找下一步貨幣政策線索，此前一天由於溫和的通膨報告提振降息希望，主要指數一度觸及歷史新高。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 10 點或近 0.03%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲 0.3%。

美國上周初領失業金人數下滑，此前一周數據大幅上修，主因受季節性因素影響。另外美國 4 月新屋開工月增率反彈幅度低於預期、費城聯準銀行 5 月製造業指數也不及預期。

有分析指出，在季節性因素導致前一周紐約申請失業救濟人數大幅增加後，上周初領失業金人數下降。上周初領失業金人數的增幅在很大程度上歸因於與學校春假有關的紐約申請失業金人數激增，就業市場正穩步再平衡。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周四稍早表示，美國最新通膨數據證實物價壓力正在逐減緩解，但仍需有更多證據來支撐降息。

截至台北時間周四（16 日）21 時許：

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 5.89%，至每股 63.35 美元

美國零售巨擘沃爾瑪周四美股盤前公布 2025 會計年度第一季財報，得益於折扣策略奏效、電商成長推動，該季營收、獲利、同店銷售額均打敗華爾街分析師預期，此外還上調全年財測，押注美國通膨降溫將近一步提振必需品需求，帶動服裝、電子產品等非必需品的銷售反彈。

百度 (BIDU-US) 早盤股價下跌 3.54%，至每股 106.83 美元

中國搜尋引擎巨擘百度周四 公布 2024 會計年度第一季財報，儘管受惠廣告銷售復甦和人工智慧 (AI) 雲端產品需求增加推動，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，但其中營收年增速度卻降至一年多來新低，原因是受到中國經濟疲軟拖累。

Deere(DE-US) 早盤股價下跌 1.94%，至每股 405.98 美元

由於農作物價格下跌，農民購買的曳引機和聯合收割機減少，Deere(DE-US) 年來第二次調降全年獲利財測。這家全球最大農業設備製造商周四今表示，目前預計 2024 財年淨利約為 70 億美元，而先前的預測為 75 億至 77.5 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.2 萬，預期 21.9 萬，前值 23.2 萬

美國上周續領失業金人數報 179.4 萬，預期 178 萬，前值 178.1 萬

華爾街分析：

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周四表示，龐大的物價壓力仍在影響著美國經濟，這可能意味著利率將在比許多投資者預期的更長時間內保持高位。

Rokos Capital Management 全球市場主管 Richard Tang 表示，Fed 今年不太可能放鬆貨幣政策。他認為，通膨路徑已變得非常難以預測，尤其是在今年稍後總統大選的背景下。