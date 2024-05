廣達楊麒令：今年營運成長樂觀 訂單能見度至2025年

外界關心輝達 (NVDA-US)GB200 產能布建進度,楊麒令回應,可以回溯董事長林百里所說的「Time to market」以及「Time to model」。楊麒令說明,所謂 Time to market 就是整個技術的完備,產品如何在一定的時間達到希望量產的時間點。接著,既然要量產,所需要的設備與生產製造,應該都要隨時準備好。