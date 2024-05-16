廣達楊麒令：今年營運成長樂觀 訂單能見度至2025年

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-16 19:00

廣達 (2382-TW) 副總經理暨雲達總經理楊麒令今 (16) 日出席 COMPUTEX AI PC 產業前景座談會，談到廣達整體營運，楊麒令表示，很多訂單能見度看到 2025 年，樂觀看今年營運成長。

外界關心輝達 (NVDA-US)GB200 產能布建進度，楊麒令回應，可以回溯董事長林百里所說的「Time to market」以及「Time to model」。楊麒令說明，所謂 Time to market 就是整個技術的完備，產品如何在一定的時間達到希望量產的時間點。接著，既然要量產，所需要的設備與生產製造，應該都要隨時準備好。