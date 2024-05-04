廣達林百里：AI已成為集團營運核心 鎖定三大項目

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-05-04 19:01

廣達 (2382-TW) 今 (4) 日歡慶公司成立 36 周年，董事長林百里指出，目前 AI 已經成為集團的營運核心，且將鎖定三個子項目，包括智慧移動、智慧製造，以及智慧醫療，對整體 AI 前景相當有信心。

林百里形容「AI 伺服器更新的速度就像磁浮列車一樣快」，過去每兩年更新一次，但從去年先出了 H100，今年 H200、B100 及 GB200 便陸續問世。林百里表示，由於客戶聚焦大型語言模型 (LLM) 運算，推升雲端基礎設施的需求，進一步提升運算力，同時也帶動伺服器電力瓦數不斷提高，從 70KW 上看到 140KW。而廣達在這方面一直走在很前面，因此有望爭取更多的訂單。

林百里認為，智慧醫療屬於應用科學範疇，而非計算科學，雖然廣達在研發上沒有問題，但在精準行銷上比較困難，仍需時間建立商業模式。智慧製造方面，林百里則提到 AI 軟體是最核心的關鍵。