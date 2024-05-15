〈廣達法說〉Q1獲利年增逾8成創同期新高 EPS 3.13元 三率三升

廣達 (2382-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，同時公告第一季財報，第一季稅後純益 120.68 億元，年增超過 8 成，也寫下歷年同期新高，每股純益 3.13 元。另外，廣達第一季毛利率、營益率及淨利率也繳出三率三升的亮眼成績。