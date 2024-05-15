〈廣達法說〉Q1獲利年增逾8成創同期新高 EPS 3.13元 三率三升
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-15 16:44
廣達 (2382-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，同時公告第一季財報，第一季稅後純益 120.68 億元，年增超過 8 成，也寫下歷年同期新高，每股純益 3.13 元。另外，廣達第一季毛利率、營益率及淨利率也繳出三率三升的亮眼成績。
廣達第一季營收 2589.39 億元，季減 10.1%，年減 2.7%；毛利率 8.5%，季增 0.4 個百分點，年增 1.9 個百分點；營益率 4.5%，季增 0.4 個百分點，年增 1.6 個百分點；淨利率 4.66%，季增 1.09 個百分點，年增 2.23 個百分點。稅後純益 120.68 億元，季增 17.4%，年增 86.4%，每股純益 3.13 元。
廣達指出，第一季受惠產品組合持續優化，帶動毛利率成長。至於廣達第一季筆電出貨狀況，第一季出貨 1050 萬台，季增 1%，年減 2.8%。法人持續看好，廣達在輝達 (NVDA-US)GB200 挹注下，營運更上一層樓。
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