捷敏-KY估今年營收持平 評估至東南亞設廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-16 16:59

封測廠捷敏 - KY(6525-TW) 今 (16) 日召開法說會，董事長鄭祝良表示，今年營收大致與去年持平，也因應客戶需求以及全球經濟環境變化，正評估至東南亞設廠，考量地區包括菲律賓、馬來西亞與泰國。

事業整合處協理吳俊璟說，儘管現階段庫存問題已經逐步消退，但在消費者信心不足情況下，客戶仍多以急單方式下單，預期下半年需求會維持與上半年相似的情況，全年依客戶需求來看，大致持平去年。

針對價格，財務長王瑞萍表示，中國價格的確比較競爭，加上這一、兩年都有新的封測廠出現，也提供較優惠價格，以支持客戶成長，公司會持續往比較高附加價值的產品與客戶合作。

至於海外設廠，吳俊璟補充，公司確實有進行海外評估，包括菲律賓、馬來西亞與泰國等東南亞地區，期望在今年底有個決定性的方向，細分各地區，菲律賓最大優勢為語言統一，產業鏈也較完整，馬來西亞產業鏈則傾向 IC，對功率元件涉略較少，泰國的投資政策較友善，也有提供更優惠的稅率等。