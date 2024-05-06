〈焦點股〉廣達股價放量衝高 林百里：我們不是暴發戶 股價絕非偶然

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-06 12:21

廣達 (2382-TW) 今 (6) 日股價放量衝高，盤中最高漲至 273 元，站回所有均線。廣達董事長林百里於上周六 (4 日) 家庭日針對股價表現說「我們不是暴發戶，股價表現也不是偶然」，強調廣達 36 年來是一步一腳印，一年又一年的升級才有今天的表現。

廣達今天早盤以 262 元開高走高，盤中最高來到 273 元，站回所有均線，成交爆量超過 3 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，法人上周連 4 買後，雖然在上周五 (3 日) 轉為賣方，不過上周三大法人合計買超廣達仍達 7766 張。

林百里回憶，廣達 1999 年甫上市就一砲而紅，一砲而紅的原因在於廣達超前研發，就是一個字「快」，當時做筆電也只鎖定幾個客戶，做精準行銷。

林百里再舉例 2000 年時廣達準備準備做伺服器、雲端領域，當時沒人相信，但廣達還是做出來了，這也是廣達的超前研發；2016 年廣達再切入 AI 領域，並成為最早做出 AI 伺服器的公司，又是一次超前與精準行銷。

林百里表示，廣達 36 年來的股價與業績是一步一腳印，一年一年的升級，林百里強調，廣達的股價不是偶然，更不是暴發戶，成長的過程很多心酸。