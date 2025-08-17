聚賢研發吞新加坡大單 在手訂單衝19億元、Q4起認列
鉅亨網記者魏志豪 台北
聚賢研發 (7631-TW) 積極佈局海外，近期拿下新加坡客戶訂單，新訂單金額達上億元，推升在手訂單金額成長至 18.79 億元，為去年營收的兩倍多，預計第四季將進入認列高峰期，營運動能大爆發，公司也配合客戶籌設美國子公司爭取美國製造商機，相關訂單也將成為明年營收成長動能。
美國關稅牽動全球製造供應鏈大挪移，相關業者皆大舉投資海外，當中以美國、新加坡成長最快速，相關工程案件激增，成為台灣廠務工程業者新市場。
聚賢研發就受惠新加坡客戶建廠腳步加速，近期接獲上億元新訂單，整體訂單金額近 18.79 億元，與年初相比增幅達 7 成，預計第四季開始依工程進度認列營收、推升營收達全年高峰，動能也將一路延續至明年上半年。
聚賢研發的海外子公司已遍布日本熊本、德國德勒斯登與新加坡。隨著台灣半導體業者宣布加速美國建廠，美國製造趨勢成形，聚賢也配合客戶前往美國，目前正著手設立美國子公司，預計年底開始接單，將瞄準既有大客戶工程訂單，相關工程將進一步推升 2026 年營運表現。
產品創新方面，聚賢研發創新布局涵蓋雷射光學、材料科學、自控領域與機械加工，其中自動管路雷射焊接機已於 7 月商轉，下半年將於多場國際展覽亮相，有望成為未來營收成長新來源。
聚賢研發前 7 月營收 4.93 億元，年增 8.29%，法人預估，今年下半年在新加坡大單挹注下，全年營收將首度突破 10 億元，創下歷史新高。
廠務工程族群近期全體走揚，龍頭漢唐 (2404-TW) 就率先突破千元，躋身千金俱樂部，聖暉 *(5536-TW)、亞翔 (6139-TW)、矽科宏晟 (6725-TW) 等也同步上漲，成為市場關注焦點。
