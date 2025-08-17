聚賢研發吞新加坡大單 在手訂單衝19億元、Q4起認列

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-17 12:09

‌



聚賢研發董事長曾國強。(鉅亨網資料照)

美國關稅牽動全球製造供應鏈大挪移，相關業者皆大舉投資海外，當中以美國、新加坡成長最快速，相關工程案件激增，成為台灣廠務工程業者新市場。

‌



聚賢研發就受惠新加坡客戶建廠腳步加速，近期接獲上億元新訂單，整體訂單金額近 18.79 億元，與年初相比增幅達 7 成，預計第四季開始依工程進度認列營收、推升營收達全年高峰，動能也將一路延續至明年上半年。

聚賢研發的海外子公司已遍布日本熊本、德國德勒斯登與新加坡。隨著台灣半導體業者宣布加速美國建廠，美國製造趨勢成形，聚賢也配合客戶前往美國，目前正著手設立美國子公司，預計年底開始接單，將瞄準既有大客戶工程訂單，相關工程將進一步推升 2026 年營運表現。

產品創新方面，聚賢研發創新布局涵蓋雷射光學、材料科學、自控領域與機械加工，其中自動管路雷射焊接機已於 7 月商轉，下半年將於多場國際展覽亮相，有望成為未來營收成長新來源。