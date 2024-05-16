美上調中國電動車進口關稅至100% 巴隆：象徵意義大過實質

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 10:05

美國拜登政府周二 (14 日) 宣布，對自中國進口的電動車、半導體、電池、太陽能電池、鋼鋁產品等價值 180 億美元的商品加徵關稅，白宮稱此舉是為了保護美國企業。

美國政府此次針對中國商品加徵的關稅涵蓋多個領域，生效時間從 2024 年到 2026 年不等，增幅最大的是電動車，今年起將自 25% 提高到 100%，中國光伏電池關稅將從 25% 提高到 50%，部分中國鋼鋁產品的關稅自目前的 7.5% 提高到 25%。

拜登也指示美國貿易代表戴琦將中國鋰離子電池關稅從 7.5% 提高到 25%。 從 2025 年開始，中國半導體關稅將從 25% 提高到 50%。

白宮在一份情況說明書中表示，將首次對從中國進口的注射器和針頭等醫療產品以及船岸起重機徵收關稅。

在宣布加徵關稅時，白宮提到中國對自家企業的支持導致許多產業產能過剩且價格被人為壓低。

美國國家經濟委員會主任 Lael Brainard 表示，拜登希望確保美國就業「不受中國低價出口商品的衝擊」。

中國外交部發言人汪文斌翌 (15) 日對此回應，美方繼續將經貿問題政治化，進一步增加對華關稅是錯上加錯，只會大幅推升進口商品成本，讓美國企業和消費者承擔更多的損失，令美國消費者付出更大的代價。「我們敦促美方切實遵守世貿組織的規則，並立即取消對華加徵關稅措施。中國將採取一切必要措施捍衛自身權益。」

象徵大過實質

《巴隆周刊》專欄分析，在提高中國電動車關稅的問題上，目前白宮的這項舉措在很大程度上僅是象徵動作。

在美國，一輛新車的平均零售價約為 4.7 萬美元，製造商每輛車可獲得約 4.3 萬美元，原本徵收 25% 的關稅，相當於每輛車增加略低於 1.1 萬美元。

但福特、通用和特斯拉第一季的平均營運利潤約為銷售額的 7%，即每輛車賺約 3,000 美元，如果中國汽車製造商想以有競爭力的價格在美國賣車，3,000 美元的利潤遠不足以彌補 1.1 萬美元的關稅增加，因此很少中國汽車在美國銷售。

100% 的關稅將導致利潤變得更難，但不會影響中國汽車「流向」美國，因為目前 25% 的關稅實際上已經關閉了這一「邊境」。因此，加徵關稅帶來的政治影響可能大於關稅對企業的影響。

Navellier 市場策略師 Louis Navellier 說：「拜登政府沒有對中國太陽能板製造商徵收更高關稅，因此電動車關稅似乎是為提高拜登在密西根州（搖擺州） 的受歡迎程度而設計的。」

哪些中國車可能受關稅影響？

美國市場上很少看到中國汽車品牌，除了極星汽車和路特斯在吉利位於中國的一家工廠生產的電動車，這些車將受到關稅的影響。

但這些汽車的銷量不大，2024 年第一季度，極星汽車在美國銷售了 2210 輛電動車，路特斯的交付量為零，但預計今年會交付一些汽車。

就連中國汽車不久的將來在美銷售的風險也相對較小。 Freedom Capital Markets 分析師 Mike Ward 說：「在中國有 100 多款電動車可供選擇，但可能只有 3 到 4 款汽車會進入美國市場。」

值得關注的是售價約 1.6 萬美元的比亞迪海豚，售價約 2.4 萬美元的廣汽埃安 AION S 可能是另一個選擇。 重要的是要記住，中國也生產大量比特斯拉更貴的高端電動車。

沃德認為，售價低於 1 萬美元的中國汽車可能在美國沒有市場，這個價位的汽車大多是小型雙門車，而美國市場上基本上不銷售雙門車，除了少數運動車型。 福斯汽車於 2019 年宣布停產甲蟲汽車。

在美國銷售的最便宜的新車起價在 2 萬美元左右，其中包括日產 Versa 和起亞 Soul。

對在中國最暢銷的電動車是哪個品牌、以及它在美國市場會有什麼樣的表現感到好奇的人可能會驚訝地發現，是特斯拉的 Model Y，美國人也喜歡 Model Y。

中國汽車製造商如何打入美國市場？

如果一家中國汽車製造商下決心要在美國市場獲得成功，需要在美國當地建立產能和分銷系統，可以自己建立，也可以尋找合作夥伴。

在墨西哥生產汽車可能不是一個選項。 美國前總統川普上週末在新澤西州舉行的競選集會上提出要「對墨西哥工廠生產的每輛汽車」徵收 200% 的關稅。

江淮汽車在墨西哥運作一個工廠，但該廠生產的汽車不銷往美國。 2023 年江淮汽車的全球銷售量約為 35.7 萬輛。

加徵關稅的消息沒有影響到中國電動車製造商的股價，蔚來 (NIO)、小鵬 (XPEV) 和理想 (LI) 週一分別收漲 6.71%、4.66% 和 1.16%。

特斯拉周二收漲 3.29%，福特收漲 0.89%，通用汽車收跌 0.31%。