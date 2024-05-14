美國把中國電動車關稅提高到100% 業界人士：不會產生重大影響

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-14 11:00

美國政府最快周二（14 日）就會宣布提高中國電動車的進口關稅，一口氣從 25% 拉高到 100%，對此中國業界人士認為，此舉是政治操弄，不會產生重大影響，《彭博》也認為，新措施的象徵意義大於實質意義。

據《環球時報》報導，多位業界人士表示，美國此舉不會給中國電動車品牌帶來多大影響。中國車廠雖然一直有把乘用車外銷到美國的計畫，如廣汽等自主品牌曾想透過參加北美車展進入美國市場，但在美國對華發動貿易戰等原因干擾下，這些計畫被擱置。

中國機電產品進出口商會汽車分會秘書長孫曉紅周一說，按目前美國媒體的描述，可以理解為拜登政府針對的是中國出口的純電動車。孫曉紅指出，美國對電動車實施的最惠國關稅稅率為 2.5%，2018 年 7 月，美方根據 301 條款對 340 億美元中國商品加徵 25% 的關稅，包括電動車。這意味著美國目前對中國電動車的關稅稅率為 27.5%，「已很大程度上把中國汽車擋在了美國市場之外」。

孫曉紅認為：「中國電動車出口到美國的比率非常小，與其他市場無法相提並論。海關數據顯示，今年第 1 季中國出口到美國的電動車數量驟縮至不足 2,000 輛，美國市場在中國電動車全球市場的比重已下降至 0.5% 以下，這麼小的出口量，基本上不會受到美國調高關稅的影響。」

一位在中國車廠負責海外市場開發的人士透露，他所供職的企業曾有志於開拓北美市場，但美國的高關稅政策以及多方打壓中國高科技產業，公司已在幾年前撤出美國市場。

該人士說：「這政策（將關稅提高至 100%）屬於形式大於內容，以政治操作為主，國內車企鮮有人關心。」

新加坡管理大學法學教授高樹超也表示：「我認為這（將關稅稅率提升至 100%）不會產生重大影響，因為最初的關稅已經給他們帶來沉重打擊。」