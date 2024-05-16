普丁展開訪中行程 習近平：願做俄羅斯的好夥伴

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 12:12

俄羅斯總統普丁周四（16 日）乘專機抵達北京，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與普丁舉行小範圍會談，這是普丁連任後出訪首站，凸顯了中俄關係的重要性。

據《央視》報導，習近平表示，慶祝中俄建交 75 周年，是貫穿今年兩國關係發展的主線。中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。

他說，這些年來，他和普丁先後會面 40 餘次，保持密切溝通，引領中俄關係健康穩定順利發展。今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜。

習近平進一步指出，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。新征程上，中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

普丁上次訪中是去年 10 月出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

俄羅斯總統助理烏沙科夫認為，普丁在新一屆總統任期 10 天後訪華，展現了高水準俄中關係。

俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席格里戈里 · 卡拉辛也說，兩國領導人會晤將決定世界地緣政治局勢的戰略發展方向。

俄羅斯外長拉夫羅夫則表示，普京訪華將加強莫斯科與北京的合作。在俄羅斯銷售石油和天然氣以及採購電子產品、工業設備、汽車的情況下，去年俄羅斯與中國的貿易額達到創紀錄的 2,401 億美元，遠高於 2020 年的 1,078 億美元。

《彭博》則指出，習近平與普丁宣布兩國關係「上不封頂」沒多久，普丁就出兵全面侵略烏克蘭。