來了！俄羅斯總統普丁乘專機抵達北京

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-16 07:42

據中國《央視》報導，周四（16 日）4 時許，俄羅斯總統普丁乘專機抵達北京。

中國外交部發言人華春瑩周二宣布，應國家主席習近平邀請，普丁將於 5 月 16 日至 17 日訪問中國，這是普丁連任後出訪首站，凸顯了中俄關係的重要性。

中國外交部發言人汪文斌則說，普丁訪問期間，習近平將同他就雙邊關係各領域合作以及共同關心的國際地區問題交換意見，中方會及時發布具體情況。

普丁上次訪中是去年 10 月出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

俄羅斯總統助理烏沙科夫認為，普丁在新一屆總統任期 10 天後訪華，展現了高水準俄中關係。

俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會主席格里戈里 · 卡拉辛也說，兩國領導人會晤將決定世界地緣政治局勢的戰略發展方向。