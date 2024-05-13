投資人做好準備！美將對中國「新三樣」加稅 電動車加三倍至100%

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 09:04

美國將對中國發起新一輪關稅戰，本周將宣布在多個戰略產業對中國徵收新關稅，除將中國電動車的關稅提高 3 倍外，還鎖定中國的半導體、太陽能設備和醫療用品加徵關稅，並調查造船、海事和物流業貿易行為，不排除後續加徵關稅，中國上周五 (10 日) 則已警告美國此舉是錯上加錯，只會嚴重干擾兩國正常經貿往來。

《彭博資訊》最先引述知情人士報導，美國總統拜登最快在周二 (14 日) 宣布，將對中國電動車關稅稅率從 25% 提高到大約 100%，打擊中國「新三樣」的決定是在對第 301 條關稅進行審查後做出的，主要針對電動車、電池和太陽能電池，並保持現有關稅。

《華爾街日報》引述部分美國官員報導稱美方希望阻止由中國生產、通常較西方國家車廠更便宜的車款進入美國市場，拜登也希望透過加徵關稅，在選舉年爭取美國汽車工人的選票，《路透社》也指出，相較前總統川普承諾今年若勝選，將針對所有中國商品徵收至少 60% 的關稅，現任總統拜登希望以「更有針對性」的關稅政策有別於川普，認為此舉能避免給選民留下「政策過於生硬、無法平抑通膨」的印象。

由美國企業和鋼鐵工人組成的美國製造業聯盟今年 2 月發表報告指出，美國汽車業佔國內生產毛額 (GDP) 約 3%，若中國電動車進入美國，將導致美國汽車業「滅頂」。

但《美聯社》與《華爾街日報》報導說，拜登將保留川普任內對華徵收的部分關稅，涉及價值約 3600 億美元的中國商品。拜登上月在賓州拉票時還宣稱將對中國鋼材加徵關稅，以保護美國工業和工人免受外國競爭威脅。

上周，美國也宣佈吊銷英特爾和高通向中國華為供應半導體的出口許可證，拜登此前更說美方準備調查中國製造、可連網的智慧汽車，聲稱這些汽車可收集有關美國人駕駛汽車的敏感資訊，美國商務部 2 月也發布擬定規則通知，聲稱打算研究並調查中國和其他被視為「敵對國家」的連網汽車，是否對美國構成所謂「國家安全風險」。

外媒分析指出，拜登在大選前跟川普一樣採取對中加稅做法，明顯違背美國曾長期推行的自由貿易共識，主要希望向選民展現對中強硬態度，但在中美緊張局勢加劇之際，這些措施恐引來中國報復，引發更廣泛的貿易衝突。

《華爾街日報》表示，拜登力推的基礎建設法案當中包含大量發展清潔能源產業的計畫，透過對中國再生能源相關產品加稅反而可能阻礙拜登的計畫，且將加劇減碳發展清潔能源產業的政策壓力。

中國外交部發言人林劍則在回應此事時表示，美國上屆政府對中加徵 301 關稅，嚴重干擾中美正常經貿往來，已被世貿組織 (WTO) 裁定違反世貿規則。中國敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵的關稅，不得增加關稅。中方將採取一切必要措施，捍衛自身權益。

如果中國進行報復，他們可能會打擊馬斯克的特斯拉，或繼續減少美國玉米和大豆的農業出口，愛荷華州共和黨籍參議員 Chuck Grassley 表示，當川普徵收關稅時，中國用關稅打擊了農業，不確定這次中國是否會像川普那樣打擊農業，但他們會反擊。

市場反應方面，中國太陽能公司的股票則在消息傳出後普遍下跌，龍旗科技 (603341-CN) 下跌 1.8%，JA Solar 在深圳下跌 1.7%，新沂太陽能在香港下跌 3.8%，滬深 300 指數也下跌，人民幣兌美元 (USDCNY) 則在陸上和離岸市場表現疲軟。