BMO估美股漲勢將持續 上調標普500指數年底目標位至5,600點

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-16 02:00

美國公布最新報告顯示通膨降溫後，標普 500 指數周三 (15 日) 早盤創下歷史新高，約 BMO 資本市場公司 (BMO Capital Markets Corp.) 預估，該指數到今年底前還會再漲約 7% 至 5,600 點。

該公司首席投資策略師 Brian Belski 將其對標普 500 指數年底預測上調至 5,600 點，此為華爾街分析師們預測中最高的，較該指數周二收盤高出約 7%。不過兩個月前，Belski 將目標位降至 5,100 點，原因是擔心股市漲太快。

他周三在給客戶的一份報告中承認：「我們已清楚知道，低估市場態勢的強度。」他補充說，投資人的預期和聯準會 (Fed) 的政策指導最終趨於一致，消除了今年年初的脫節，當時交易員們預估今年有多達七次降息，這對市場也是一個積極因素。

美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 六個月來首次降溫，重燃對今年稍後政策放鬆的樂觀情緒，標普 500 指數周三早盤突破先前的收盤紀錄。此次財報季美國企業公布的強勁獲利數據也有助於該指數在 4 月回落後反彈。根據 Belski 的說法，歷史模式預示著持續的成長。

BMO 的首席投資策略師是少數幾個正確預測去年股市反彈的人之一，當時華爾街一些最受關注的預測者曾預測股市將出現低迷。

今年年初，美股預測者來了個 180 度大轉彎，許多去年預測會出現虧損的人迅速調高標普 500 指數目標，而那些在 2023 年正確樂觀的人的預期則變得保守起來。但市場持續走強令多數預測相形見絀。

儘管如此，Belski 預估「在某個時候會出現大幅回檔」，只是​​會從高於先前預期的水準回落。 BMO 將其每股獲利預期維持在 250 美元不變，並表示基本面和宏觀經濟基礎保持不變，因為動能是關鍵驅動因素。