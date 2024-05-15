迪士尼執行長：Disney+將削減行銷支出 以實現獲利

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 23:20

迪士尼執行長艾格 (Bob Iger) 周三 (15 日) 表示，Disney + 串流媒體服務的行銷費用太高，公司希望在本會計年度結束前實現該業務獲利，因此將削減行銷費用。

艾格周三在在由 MoffettNathanson 主辦的媒體投資會議上表示，迪士尼將投資技術發展，好留住可能準備要流失的客戶，向他們發送高度客製化的訊息。他認為，Netflix(NFLX-US)「非常擅長」替那些已停止使用某個平台的用戶展示他們感興趣的節目。

自 2019 年推出 Disney + 服務以來，這家全球最大的娛樂公司多年來一直專注於用戶成長，現在它正在削減成本以實現收支平衡。

艾格表示，迪士尼預估包括 Hulu 和 ESPN + 在內的直接面向消費者的串流媒體業務未來利潤率將達到兩位數，但他拒絕透露具體的時間框架。 本月初，迪士尼財報顯示，串流媒體部門第二季的虧損從去年同期的 6.59 億美元縮減至 1,800 萬美元。

儘管如此，在財報發布後，股價還是創下了一年半以來的最大跌幅。迪士尼對本季串流媒體訂閱用戶的成長前景不慍不火，並表示預估主題樂園的客流量將從新冠疫情後的峰值水平放緩。

艾格在周三的投資會議上表示，從長遠來看，迪士尼樂園業務「成長良好」，但他重申該部門近年來兩位數的成長不會持續下去。