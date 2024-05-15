〈美股早盤〉美4月CPI、零售銷售雙雙降溫 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-15 21:35

美股主要指數周三 (15 日) 開高，此前美國最新公布數據顯示，4 月消費者物價指數 (CPI)、零售銷售雙雙降溫，其中 CPI 報告公布後，市場上修對聯準會(Fed) 今年降息速度預期。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 210 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲逾 1%。

美國勞工統計局 (BLS) 周三公布數據顯示，4 月 CPI 年增 3.4 %，持平預期，較前值 3.5% 小幅下降；4 月 CPI 較上季成長 0.3%，低於預期和前值 0.4%。

Fed 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在 4 月年增 3.6%，符合市場預期，低於 3 月前值 3.8%；按月來看核心 CPI 月增 0.3%，符合市場預期，低於與 3 月前值 0.4%，為 6 個月來首次下滑。

值得注意的是，儘管這些數據表明通膨正在恢復下降趨勢，但 Fed 希望看到更多更確切的數據。Fed 主席鮑爾昨日表示，央行需要保持耐心，讓限制性政策發揮作用，而一些官員預估今年可能根本不會降息。數據公布後交換利率市場上調對 Fed 今年內降息速度預期。

與此同時，美國 4 月零售銷售停滯不前，之前兩個月的增幅向下修正，顯示借貸成本高漲和債務增加促使消費者更加謹慎。具體來看，美國商務部同日公布數據顯示，4 月零售銷售額較上季成長 0%，低於市場預期的 0.4%，前值則由 0.7% 修正為 0.6%。

截至台北時間周三（15 日）21 時許：

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 14.30%，至每股 41.78 美元

GameStop 和 AMC(AMC-US) 隔夜再度暴漲 60% 和 32%，兩檔股票在過去一周的漲幅都實現了翻倍，這一切的瘋狂表現，給市場帶來的感官震動，就像是回到了 2021 年「散戶大戰華爾街」時的盛況之中。然而，不少華爾街策略師們眼下卻表示，這股新的散戶逼空熱情，最終可能仍遠遠無法達到三年前的瘋狂程度，如今或許很難複製。

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 0.22%，至每股 170.71 美元

Alphabet 旗下 Google 在昨日舉行的年度 I/O 開發者大會上發布人工智慧 (AI) 搜尋引擎，向 OpenAI 等其他競爭對手發出明確訊號，捍衛搜尋引擎龍頭地位。與此同時，該公司還推出 AI 系列模型 Gemini 的新成員「Gemini 1.5 Pro」。

紐約社區銀行 (NYCB-US) 早盤股價上漲 0.64%，至每股 3.92 美元

紐約社區銀行 (New York Community Bancorp) 同意出售約 50 億美元的抵押貸款倉庫貸款組合給摩根大通(JPM-US)，其股價在周三盤前交易上漲近 5%。這椿周二晚間宣布的與美國最大資產銀行的交易將強化 NYCB 的流動性；該銀行計劃將出售所得收益投資於現金和證券。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 CPI 年增率報 3.4%，預期 3.4%，前值 3.5%

美國 4 月 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國 4 月核心 CPI 年增率報 3.6%，預期 3.6%，前值 3.8%

美國 4 月核心 CPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 4 月零售銷售月增率報 0.0%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 1.1%

美國 5 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 15.6，預期 - 10，前值 - 14.3

華爾街分析：

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 日前表示，從現在到今年年底，標普 500 指數不太可能繼續上漲。在接受最新採訪時，Kostin 重申他對標普 500 指數今年底 5,200 點的目標，同時指出「從現在到今年年底，回報率大致持平」。這項預測略低於此基準指數的目前水準。